«J’étais prêt à boire, j’étais prêt à prendre de la drogue, j’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins sentir que je me sentais», a déclaré le prince de 36 ans, maintenant marié à Meghan, duchesse de Sussex, une actrice américaine, et vivant dans un manoir en bord de mer dans le sud de la Californie avec leur fils, Archie – et un autre bébé en route.