Le prince Harry, paranoïaque à propos de la presse, a effectué des «tests de fidélité» qui ont laissé les aides du palais «épuisés»: livre

La paranoïa du prince Harry à propos de la presse britannique existait bien avant que Meghan Markle n’entre en scène.

Valentine Low, correspondante du UK Times, a affirmé que le duc de Sussex, 38 ans, avait une “obsession pour les médias” qui l’a incité à effectuer des “tests de fidélité” sur ses assistants du palais, les laissant “épuisés”.

“S’il avait un boeuf avec les médias, il voudrait qu’ils le poursuivent”, a déclaré Low à Fox News Digital. “Ils disaient souvent:” Harry, ne choisis pas ce combat. Ce combat ne vaut pas la peine d’être mené. Tu n’as pas à poursuivre chaque affront qui a été fait contre toi. Et si vous ne le poursuiviez pas avec l’énergie qu’il recherchait, il pourrait remettre en cause votre loyauté, il se demandait si vous deviendriez l’un d’entre eux, l’un des autres des autres maisons royales qui protégeaient l’institution… et non l’individu.”

Low a écrit un livre qui a été publié le 24 janvier intitulé “Courtiers: Intrigue, Ambition et les puissants acteurs derrière la maison de Windsor.” Dans ce document, Low explore comment les conseillers de confiance de la famille royale britannique ont joué un rôle crucial dans la survie de la monarchie au fil des ans. Il présente des entretiens avec des initiés qui ont partagé leurs expériences de travail derrière les portes du palais. Bien qu’il donne un aperçu de plusieurs membres de la famille royale, ce sont les chapitres du livre sur les Sussex qui ont fait la une des journaux.

Les représentants du duc et de la duchesse de Sussex n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital concernant le livre de Low. Un porte-parole de Buckingham Palace a précédemment déclaré à Fox News Digital qu’ils ne commentaient généralement pas “ces livres”.

Une source a allégué à Low que le “sentiment permanent de frustration” de Harry avait des répercussions sur ceux qui travaillaient pour la famille royale.

“Il utiliserait cette phrase tout le temps, ‘le syndrome du palais’, quand vous ne combattrez pas les batailles qu’il veut, parce que vous avez été institutionnalisé”, a affirmé une source dans le livre. “Céder aux médias était un symptôme clé pour savoir si vous l’aviez développé. L’équipe qui menait toutes ces batailles : c’était un test constant de loyauté. ‘Allez-vous me protéger ? Ou venez-vous de devenir l’un d’entre eux, qui ne se battra-t-il pas pour moi ? C’était fatiguant.”

Selon Low, le plus gros reproche de Harry concernait la Royal Rota, le système qui permettait aux correspondants royaux d’accéder aux événements du palais. Harry “l’a vu comme un cartel”, ce qui a donné aux mêmes tabloïds “qui ont publié des histoires inexactes à son sujet” une entrée inutile.

“Son argument était: pourquoi devrait-il coopérer avec ces journaux qui ont fait de sa vie une telle misère et avaient des normes professionnelles si médiocres, alors que d’autres médias plus respectables – ceux qui n’avaient pas de correspondants royaux à plein temps, n’ont pas jeté un coup d’œil – dans?” Low a écrit. “C’est un sujet qui a continué à l’obséder pendant des années jusqu’à ce que lui et Meghan se retirent en tant que membres actifs de la famille royale et cessent de coopérer avec la rotation.”

“Les médias diraient que c’était un système qui fonctionnait parfaitement bien, donnant à tous les médias un accès égal à la famille royale sans discrimination, tout en permettant au palais de contrôler le nombre de médias qui assistaient aux événements”, a écrit Low. “Quant au palais, ils ont simplement estimé que c’était un combat qui ne valait pas la peine d’avoir.”

Une source a fait valoir que les “ennemis” de Harry n’étaient pas seulement la presse. Il était clair qu’il avait également une “méfiance” envers les courtisans de Buckingham Palace, qui s’est intensifiée lorsqu’il a commencé à sortir avec la star de “Suits”. Un autre initié a allégué qu’il y avait une raison pour laquelle Harry était déterminé à maîtriser la presse pendant la romance éclair.

“[Meghan] disait : « Si tu ne publies pas de déclaration confirmant que je suis ta petite amie, je vais rompre avec toi », a affirmé une source.

“Il paniquait en disant:” Elle va me larguer “”, a affirmé un autre dans le livre.

Low a affirmé que non seulement Markle voulait une “validation publique” que la relation était sérieuse, mais qu’elle était “également convaincue que le palais n’était pas disposé à la protéger de l’intrusion des médias”. Elle aurait dit au personnel de Harry : “Je sais comment fonctionne le palais, je sais comment ça va se passer. Vous vous fichez de la petite amie.”

“Beaucoup de gens décrivent toujours [the couple’s] difficultés comme étant enracinées dans le racisme de la presse britannique », a expliqué Low à Fox News Digital. « Et je pense que c’est trompeur. Je pense qu’il y avait un petit nombre d’articles au début, qui étaient assez impardonnables. Mais c’était un petit nombre. Et ça s’est calmé après qu’Harry ait publié une déclaration.”

“Je ne pense tout simplement pas que les difficultés de Meghan avec la famille royale étaient vraiment liées à la race”, a déclaré Low. « Je pense… Harry détestait les médias et réagissait mal à tout ce qui était négatif. Il voyait de la négativité alors qu’il n’y avait pas de négativité… Cela rend toujours la vie très difficile.

Markle, une ancienne actrice américaine, a épousé le prince britannique en 2018. Et alors qu’elle était décrite comme “une bouffée d’air frais” par la presse, il était clair que la duchesse de Sussex se débattait avec la vie royale.

En 2019, Tom Bradby d’ITV voyageait avec le couple et leur fils, Archie, lors de leur tournée royale de 10 jours en Afrique. Dans le documentaire “Harry & Meghan : An African Journey”, la nouvelle maman a admis qu’elle se débattait dans les coulisses.

Low a appelé l’admission “cœur-[rending].”

“Il était clair pour tous ceux qui l’ont vu que Harry et Meghan étaient tous les deux dans un mauvais endroit”, a-t-il déclaré. “Meghan souffrait et Harry n’allait manifestement pas bien.”

Low a affirmé que le frère de Harry, le prince William, l’avait rapidement appelé après la diffusion du documentaire.

“William est entré en contact avec lui et a dit:” Écoutez, puis-je venir vous voir? Parlons en face à face “”, a déclaré Low. “Harry a d’abord dit oui. Et puis il s’est en quelque sorte arrêté un instant et a dit:” Eh bien, attendez une minute. À qui allez-vous devoir le dire? William a dit: “Eh bien, je vais devoir le dire à mon secrétaire particulier parce que je vais devoir changer mon journal si je viens te voir en voiture.” Et Harry a dit: “Eh bien, dans ce cas, ne viens pas.” Il pensait vraiment [William’s staff] ne fera que fuir. … Il était si méfiant envers le personnel … et aussi paranoïaque à propos des médias, qu’il ne laissait pas son propre frère venir le voir, lui parler de l’état mental terrible dans lequel il se trouvait. Cela vous brise le cœur.

Début 2020, le couple a annoncé qu’il quittait ses fonctions royales et déménageait en Amérique du Nord, citant ce qu’ils ont qualifié d’intrusions insupportables et d’attitudes racistes des médias britanniques. Depuis, le couple fait des efforts pour reprendre le récit de leur histoire.

Après leur sortie, le couple s’est assis avec Oprah Winfrey pour une interview qui a été vue par 50 millions de personnes dans le monde. Le duc et la duchesse de Sussex se sont à nouveau exprimés dans un documentaire Netflix en six parties sorti en décembre. Puis, au Nouvel An, les mémoires de Harry “Spare” ont été publiées le 10 janvier.

L’histoire de Harry est dominée par sa rivalité avec William, 40 ans, héritier du trône, ainsi que par la mort en 1997 de leur mère, la princesse Diana. Harry, qui avait 12 ans à l’époque, n’a jamais pardonné aux médias la mort de Diana dans un accident de voiture alors qu’elle était poursuivie par des photographes. Le décès de l’homme de 36 ans hante le livre, qu’Harry dédie à sa femme, à leurs deux enfants “et, bien sûr, à ma mère”.

Harry, 38 ans, a affirmé que lors d’une dispute en 2019, William avait qualifié Markle de “difficile” et “d’impoli”, puis l’avait attrapé par le col et l’avait renversé. Harry a subi des coupures et des ecchymoses après avoir atterri sur une gamelle pour chien. Selon Harry, leur père, le roi Charles III, a imploré les frères de se réconcilier, disant après les funérailles du prince Philip en 2021 : “S’il vous plaît, les garçons. Ne faites pas de mes dernières années une misère.”

Harry s’est longtemps plaint de “fuites” et de “plantations” d’histoires aux médias par des membres de la maison royale. Il a détaillé ces affirmations dans ses mémoires. Les responsables du palais de Buckingham ont refusé de commenter les allégations faites dans le livre de Harry. Un porte-parole du roi n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. Un porte-parole du palais de Kensington, qui représente le prince et la princesse de Galles, a déclaré à Fox News Digital qu’il n’avait pas de commentaire. Les alliés de la famille royale ont repoussé les affirmations de Harry, en grande partie de manière anonyme.

Low a déclaré que William en particulier avait enduré les pires critiques de Harry dans son livre.

“Je pense que cette relation est gravement endommagée”, a déclaré Low. “Mais en termes de dommages à long terme pour la monarchie, je n’en suis pas si sûr. Il s’agit en grande partie de querelles de famille, et cela finira par exploser. Si vous pensez à l’état de la monarchie dans les années 1990, lorsque vous aviez “annus horribilis”… C’était une période terrible. La réputation de la monarchie en a pris un sacré coup. Mais ils se sont rétablis. Ils avaient cette stratégie où ils essayaient de voir quelles leçons ils pouvaient apprendre. Et ils ont aussi continué à faire le travail. Cela a porté ses fruits. Donc, je ne vois pas cela causer d’énormes dommages à long terme à la famille royale.

Le duc et la duchesse de Sussex vivent dans la riche ville côtière de Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.