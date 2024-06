Le prince Harry obtient un nouveau titre au milieu des informations sur ses deuxièmes mémoires

Le prince Harry, qui aurait l’intention d’écrire un deuxième livre, a reçu un nouveau « titre » du fils du légendaire chanteur John Lennon pour ses premiers mémoires.

Le duc de Sussex a subi un revers majeur lorsque Sean Ono Lennon l’a sauvagement qualifié d' »idiot ».

Ono Lennon, qui a remporté en mars l’Oscar du meilleur court métrage d’animation, a suscité la fureur des fans royaux lorsqu’il a publié une blague sur le livre de Harry « Spare », écrivant : « Ma critique tant attendue de l’autobiographie du prince Harry tient en deux mots. ‘Spare Moi.' »

Lennon a écrit : « En fait, je suis conscient [that we have things in common]. Nous nous sommes rencontrés une fois. C’était avant que je réalise qu’il était un idiot. »

Défendant son message initial, l’homme de 48 ans a ajouté : « C’était un jeu de mots. Mais il mérite qu’on se moque de lui après ce troisième épisode. Tout ira bien. »

L’expression « t***er » fait référence au prince Harry qui écrit dans ses mémoires qu’il a traité ses fesses gelées, qu’il appelait son « t***er », avec la crème pour les lèvres préférée de sa défunte mère.

Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont défendu Harry, évoquant les tragédies qu’il a vécues. Cependant, Ono Lennon a maintenu sa décision de se moquer du royal.

Il réfléchit au passé d’Harry : « C’est très triste. Je ne lui en veux pas. C’est la bêtise qui me dérange. »

Il a poursuivi: « Ce n’est pas parce que j’ai fait une blague que je ne sympathise pas avec lui. En fait, c’est le cas. C’est aussi pourquoi je suis très déçu de son point de vue. J’espérais qu’il serait plus intelligent. »

Ono Lennon a également répondu à un fan du Sussex qui suggérait que le fils de John Lennon était jaloux du fait qu’Harry soit un auteur à succès.

Il a déclaré : « Je veux dire, je m’en fiche, mais j’ai gagné un Oscar cette année donc… je pense que je vais bien. »

Ono Lennon a remporté en mars l’Oscar du meilleur court métrage d’animation, décerné pour « La guerre est finie ! Inspiré par la musique de John et Yoko ». L’homme de 48 ans a co-écrit le film avec le réalisateur Dave Mullins.

Certains experts royaux ont affirmé que le roi Charles et le prince William envisageaient de retirer à Harry et Meghan leurs titres royaux après le voyage du couple au Nigeria, mais le potentiel deuxième mémoire de Harry les en a empêchés.