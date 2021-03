Le prince Harry a décroché son premier emploi dans les affaires en tant que cadre dans une start-up de la Silicon Valley d’une valeur de 1,73 milliard de dollars où il fera la promotion d’une application utilisée par des géants d’entreprise tels que Hilton, Facebook et le géant pétrolier Chevron pour améliorer la santé mentale de leur personnel.

Le duc de Sussex a été dévoilé en tant que Chief Impact Officer chez BetterUp, dont le PDG Alexi Robichaux a refusé de dire combien le royal sera payé, mais des rôles similaires dans d’autres entreprises californiennes exigeraient des salaires à six ou sept chiffres. On ne sait pas si Harry et Meghan ont investi dans l’entreprise.

Harry, qui a servi dans l’armée britannique mais n’a aucune expérience en entreprise, ne gérera aucun employé mais devra se présenter à des événements spéciaux de l’entreprise et passer du temps à San Francisco pour des réunions une fois les restrictions de Covid levées.

Le prince, qui dit utiliser l’application BetterUp depuis janvier, a commencé à discuter avec eux d’un rôle à l’automne dernier après avoir été présenté à M. Robichaux « par l’intermédiaire d’un ami commun ».

L’entreprise de technologie qui travaille avec des géants de l’entreprise comme Facebook, Google, Hilton et Warner Brothers. Il y aura quelques sourcils levés car Harry a largement parlé de la nécessité de protéger l’environnement, mais BetterUp a également travaillé avec le géant pétrolier Chevron.

Expliquant pourquoi il a accepté ce poste, Harry a déclaré au Wall Street Journal dans une réponse appropriée de l’entreprise, Harry a déclaré: « J’ai l’intention d’aider à créer un impact dans la vie des gens. Le coaching proactif offre des possibilités infinies de développement personnel, une prise de conscience accrue et une vie meilleure à tous points de vue ».

Il a ajouté: « Il s’agit de reconnaître que ce n’est pas tant ce qui ne va pas chez nous, mais davantage ce qui nous est arrivé au cours de la vie. Souvent, à cause d’obstacles sociétaux, de difficultés financières ou de stigmatisation, trop de gens ne sont pas en mesure de se concentrer sur leur santé mentale tant qu’ils n’y sont pas contraints. Je veux que nous nous éloignions de l’idée qu’il faut se sentir brisé avant de demander de l’aide ».

Le nouvel emploi marque la dernière étape dans le rôle d’entreprise pour les Sussex, qui ont signé des accords avec Netflix et Spotify d’une valeur d’au moins 100 millions de dollars.

Le patron de la société, Alexi Robichaux, dit qu’Harry est un candidat idéal pour ce dernier « rôle charnu ». L’entreprise, fondée en 2013, vend son application et ses services aux grandes entreprises de plus de 10000 employés, qui peuvent puiser dans un réseau de plus de 2000 coachs de vie dont le but est de contribuer à améliorer leur bonheur au travail et à la maison, indique la société. .

Facebook et LinkedIn paient pour un « coaching » coûteux et continu, où leurs employés peuvent organiser des réunions virtuelles avec des thérapeutes pour les aider à mieux faire face au stress et se fixer des objectifs à atteindre dans leur travail.

Le duc de Sussex a été dévoilé mardi matin en tant que responsable de l’impact chez BetterUp avec cette photo d’entreprise en noir et blanc de Harry publiée au même moment. Il a été présenté au PDG Alexi Robichaux (à droite) par l’intermédiaire d’un ami commun. Il a refusé de dire combien Harry sera payé

Une déclaration sur le site Web de la société a déclaré: « Le prince Harry, le duc de Sussex est un humanitaire, un vétéran militaire, un défenseur du bien-être mental et un environnementaliste.

« En tant que co-fondateur d’Archewell, il se concentre sur la conduite d’un changement systémique dans toutes les communautés par le biais de travaux à but non lucratif ainsi que d’activations créatives.

«La mission à travers Archewell – qui comprend actuellement la Fondation Archewell, Archewell Productions et Archewell Audio – est unie derrière la conviction profonde que la compassion est la force culturelle déterminante du 21e siècle.

« Le prince Harry a consacré le travail de sa vie à l’avancement des causes qui le passionnent.

« Il est le fondateur de The Invictus Games, une plate-forme permettant au personnel des services blessés, blessés et malades d’utiliser le sport dans le cadre de leur rééducation, ainsi que de Travalyst, une entité à but non lucratif composée de plusieurs des plus grandes agences de voyages en ligne du pays. monde.

En outre, il a cofondé Sentebale avec son cher ami le prince Seeiso du Lesotho, en mémoire du travail caritatif de leurs mères dans la lutte contre la crise du VIH, et est président d’African Parks, une organisation non gouvernementale axée sur la protection des écosystèmes africains en Afrique. partenariat avec les communautés locales et les gouvernements ».

Le rôle verra le duc peser sur la stratégie produit, les contributions caritatives et parler de santé mentale.

Il ne sera pas responsable des autres travailleurs ni ne traitera directement les rapports, mais ira à San Francisco pour travailler lorsque Covid sera terminé.

Son dernier titre est rare, avec peu de sociétés ayant de tels postes. Il est plus souvent utilisé dans les entreprises à but non lucratif.

Le PDG de BetterUp, Alexi Robichaux, qui a rencontré Harry par l’intermédiaire d’un ami l’année dernière, a déclaré: « C’est un rôle significatif et charnu. »

L’homme d’affaires n’aurait pas été attiré par le salaire du duc et n’a pas révélé les détails de son emploi.

Omid Scobie, qui est l’ami de Meghan Markle, a tweeté que le prince était déjà fan de l’application de l’entreprise.

Il a écrit: « Le duc était déjà fan de l’application de la société, qui a des entraîneurs travaillant avec des personnes comme Hilton, Chevron, Salesforce. »