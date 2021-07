Le prince Harry n’est resté que « VINGT MINUTES avec William à la réception de la statue de Diana mais est reparti avec l’air soulagé »

Le PRINCE Harry n’est resté que VINGT minutes après le dévoilement de la statue de la princesse Diana hier avec son frère William, selon des sources.

Les frères et sœurs en conflit ont mis leurs différences de côté pour rendre hommage à leur mère lors d’une cérémonie « émouvante et digne » – le duc de Sussex aurait l’air « soulagé » en partant.

Wills et Harry ont mis leurs différends de côté pendant une heure pour rendre hommage à leur mère Crédit : AFP

Le couple se tenait devant la magnifique statue cet après-midi Crédit : AP

Le mémorial, qui est coulé en bronze, montre Diana avec trois enfants Crédit : AP

Harry et Wills ont été rejoints par la famille proche de Diana pour le dévoilement dans le Sunken Garden du palais de Kensington à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Les frères ne s’étaient pas rencontrés en personne depuis les funérailles du prince Philip plus tôt cette année. Lors de son interview avec Oprah en mars, Harry a déclaré que sa relation avec son William était « l’espace ».

Alors qu’il n’y avait pas de temps pour une conversation à cœur ouvert, les frères ont fait front commun pour la cérémonie.

Du champagne a été servi pour la fête sur le pavillon du palais de Kensington après le dévoilement à 14h45 et Harry est resté pour prendre un verre rapide, selon le Daily Mail.

Mais à peine vingt minutes plus tard à 15h05, il a été emmené et chassé des portes du palais, selon le rapport.

Le duc de Sussex est arrivé à 13 h 32 et a été invité à franchir les portes dans une voiture avec chauffeur.

Selon le Mail, il n’aura passé que dix minutes avec William avant le début de la cérémonie.

Des sources royales ont déclaré au journal qu’Harry n’avait pas été accueilli par son frère mais par James Holt, un ancien attaché de presse au palais de Kensington qui travaille maintenant pour la Duke’s Archewell Foundation.

Sous le regard des frères et sœurs de Diana, William et Harry ont retiré un tissu vert recouvrant le monument qui rappellera à jamais aux visiteurs de son ancienne maison de Kensington Palace son résident le plus célèbre.

Harry est apparu en grande forme lorsqu’il a rencontré son frère aujourd’hui Crédit : PA

Les princes se tenaient dos à dos en riant avec leurs invités Crédit : PA

Le duc de Sussex a souri avec son oncle Earl Spencer Crédit : PA

Des sympathisants réunis pour l’événement Crédit : JOSHUA BRATT 2021

Harry et William ont discuté de manière informelle avec les invités, qui comprenaient le designer du Sunken Garden Pip Morrison, le jardinier en chef du palais de Kensington Gary James et Graham Dillamore, directeur adjoint des jardins et des domaines des palais royaux historiques.

William et Harry sont apparus de bonne humeur tout au long de l’événement, riant et plaisantant avec leurs invités et apparaissant à l’aise en compagnie l’un de l’autre.

Dans une déclaration publiée après la brève cérémonie, les frères ont déclaré: « Aujourd’hui, à l’occasion du 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, changeant d’innombrables vies pour le meilleur.

« Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit toujours avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage. »

Les frères ont commandé conjointement la statue de leur mère en 2017 – l’année du 20e anniversaire de sa mort dans un accident de voiture – lorsque leur relation était dans un meilleur endroit.

Le palais de Kensington a déclaré que la statue visait à refléter « la chaleur, l’élégance et l’énergie » de Diana, tandis que les enfants représentent « l’universalité et l’impact générationnel du travail de la princesse ».