Un biographe ROYAL a accusé le prince Harry de «punir» délibérément sa famille pour «lui avoir fait du tort ainsi qu’à Meghan Markle».

Angela Levin – qui a passé un an avec le duc, 36 ans, tout en écrivant sa biographie – dit qu’il « n’est pas un idiot », mais qu’il a été « soumis à un lavage de cerveau en tant que victime ».

5 La biographe du prince Harry, Angela Levin

Harry a fustigé le rôle parental de papa Charles et a déclaré qu’il avait déménagé en Californie pour «briser le cycle» de la douleur pour sa femme et leurs enfants.

Aujourd’hui, l’auteur Levin a décrit sa dernière explosion dirigée contre son père, le prince Charles, comme « désagréable et déloyal », qualifiant le jeune homme de 36 ans d ‘ »incroyablement impoli ».

S’exprimant sur Good Morning Britain aujourd’hui, elle a fulminé: «Je pense qu’il sait exactement ce qu’il fait.

«Les gens n’arrêtent pas de dire qu’il est un idiot mais je ne pense pas qu’il le soit. Je pense qu’il sait exactement ce qu’il veut dire et il veut leur faire du mal pour les punir parce qu’il sent qu’ils lui ont fait du tort et qu’ils ont fait du tort à Meghan.

5 Le prince Harry « punit » la famille royale, affirme l’auteur Crédits: Getty

«Le fait qu’ils aient tendance à donner tout ce qu’ils entendent ou disent à la famille royale aux amis de Meghan qui le signalent aux médias sociaux est un moyen de détruire les liens et de travailler à quelque chose de positif.

«Ces choses sont très délicates, vous ne pouvez pas réparer d’aussi terribles dégâts en 20 minutes, surtout lors des funérailles de votre grand-père.

« Ils ne peuvent plus lui faire confiance. Quoi qu’ils disent, même s’ils s’insinuent lentement et doucement, si cela se transmet, vous ne pouvez pas vous lier, vous ne pouvez pas guérir. »

Levin a également pris pour cible Harry et Meghan prêchant sur la gentillesse.

5 Le prince Harry a encore une fois critiqué sa propre famille Crédit: AFP

5 Il a fustigé les compétences parentales de son père Crédit: AFP

«Leur absurdité au sujet de la compassion envers ceux qui savent et ceux que vous ne connaissez pas, qui est une phrase préférée, n’a aucun sens parce qu’ils ne sont pas compatissants», a-t-elle affirmé.

«Harry n’essaye pas de comprendre. Je pense que c’est choquant et terriblement bouleversant.

5 Crédits: Getty

«J’ai passé plus d’un an avec lui et il était formidable. Il était positif, il avait des problèmes, mais ils ne l’ont pas identifié comme une victime.

« Maintenant, il semble avoir subi ce terrible lavage de cerveau et il est la première victime. »

Une biographie d’un prince a été publiée en 2018 après qu’Angela Levin ait passé un an avec Harry à écrire le livre.