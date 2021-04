PRINCE Harry était « inquiet de rencontrer l’œil de William » alors qu’il était assis en face de lui à l’enterrement de leur grand-père, prétend-on.

Le duc de Sussex a montré des signes de «nervosité» ne sachant pas où regarder alors qu’il se retrouvait face à face avec son frère pour la première fois en ce que l’on pense être plus d’un an.

Le prince Harry aurait été inquiet de rencontrer l’œil de William alors qu’il était assis en face de lui lors des funérailles de leur grand-père Crédit: AP

On pense que les funérailles du prince Philip sont la première fois qu’ils se retrouvent face à face depuis plus d’un an Crédit: Reuters

Harry tapa anxieusement son ordre de service contre sa jambe alors qu’il était assis seul à l’enterrement du prince Philip.

Il « regarda au loin, semblant presque inquiet de croiser l’œil de William de l’autre côté de l’allée », rapporte Vanity Fair.

On pense que les tensions sont élevées entre les frères en conflit après l’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey.

Dans ce document, le couple a accusé les membres de la famille royale d’avoir fait des commentaires racistes sur le teint de leur fils Archie et d’ignorer les appels à l’aide de Meghan alors qu’elle se débattait.

Harry, 36 ans, a également affirmé que William, 38 ans, et leur père Charles, 72 ans, ont été «piégés» dans la famille royale dans le chat préenregistré.

Dans les jours qui ont suivi sa diffusion au Royaume-Uni, William a été contraint à la position sans précédent de dire que les membres de la famille royale « ne sont vraiment pas une famille raciste ».

William et Harry étaient assis l’un en face de l’autre dans la chapelle

Les frères en conflit ont été séparés pendant la procession Crédits: Getty

Ils ont parlé à l’extérieur après le service Crédits: pixel8000

On pense que les funérailles du duc d’Édimbourg sont la première fois que les frères se rencontrent en personne depuis janvier de l’année dernière après que Harry a quitté les fonctions royales et le Royaume-Uni.

Les deux hommes étaient séparés de 12 pieds alors qu’ils marchaient derrière le cercueil de Philip samedi, séparés par le fils de la princesse Anne, Peter Phillips, pendant la procession alors que la reine disait un dernier adieu à son mari de 73 ans au château de Windsor.

Des millions de personnes qui ont regardé la télévision ont vu Kate Middleton, la « pacificatrice », faire en sorte que les frères parlent à nouveau tout en s’éloignant de l’enterrement émotionnel.

Des images télévisées montrent que le duc de Cambridge saisit un ordre de service et retire son masque Covid-19 – puis permet à Harry de se déplacer à ses côtés.

Les frères se sont parlé dans une tendre réunion alors qu’ils s’éloignaient côte à côte de la chapelle St George alors que Kate se retirait.

L’expert en langage corporel, Judi James, a déclaré qu’ils avaient l’air « détendus » dans un « moment naturel d’unité » alors qu’ils discutaient à l’extérieur.

Et les deux hommes se seraient réunis pendant deux heures après, suscitant l’espoir de paix entre eux.

Ils ont rejoint papa Charles pour des entretiens privés loin des caméras – et les initiés disent que c’est exactement ce que Philip aurait voulu.

Les funérailles étaient la première fois qu’Harry était vu en public depuis son départ du Royaume-Uni pour la Californie Crédit: Reuters

Harry pourrait maintenant rester mercredi pour le 95e anniversaire de la reine, et il a également déclaré qu’il rejoindrait son frère aîné pour le dévoilement de la statue commémorative de la princesse Diana au palais de Kensington.

Les initiés royaux espèrent que la cérémonie du 1er juillet pourrait également aider à atténuer la fracture alors qu’ils se tiennent ensemble pour ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur mère.

Une source a déclaré: « Nous sommes au début, mais vous espérez que c’est exactement la première étape que Philip aurait souhaité. »

Un autre a déclaré que la reine avait dit aux frères de «mettre leurs différences de côté pour le bien de la famille».

Ils ont ajouté: « William et d’autres membres de la famille ont des sentiments très forts sur certaines des choses que Harry et Meghan ont dites sur Oprah et des choses doivent être discutées, mais ce n’était pas l’occasion et tout le monde l’a respecté.

« Il faudra plus qu’une veillée pour régler les choses, mais c’est, espérons-le, un début. »

Harry s’est précipité au Royaume-Uni après la mort de Philip, en provenance de Los Angeles dimanche dernier.

Il a rejoint les 29 autres personnes en deuil choisies pour assister au service dépouillé samedi à 15 heures.

Le duc a passé la période précédant l’événement à s’isoler à Frogmore Cottage dans le parc de Windsor.