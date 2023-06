Le prince Harry ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal contre l’éditeur de tabloïds

Le prince Harry ne s’est pas présenté lundi devant la Haute Cour de Londres où il poursuit un éditeur de tabloïd britannique, le juge se disant surpris par son absence et un avocat des journaux qualifiant sa non-présentation d ‘ »extraordinaire ».

Harry, le fils cadet du roi Charles, devra faire face à des heures d’interrogatoire à la barre des témoins mardi, devenant le premier royal britannique senior à témoigner devant un tribunal depuis 130 ans.

Il est l’une des plus de 100 autres personnalités de premier plan qui poursuivent Mirror Group Newspapers (MGN), l’éditeur du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Sunday People, pour piratage téléphonique présumé et autres comportements illégaux entre 1991 et 2011.

Le procès a commencé le mois dernier, alors que les avocats représentant Harry et trois autres demandeurs de test tentaient de prouver que la collecte d’informations illégales avait été effectuée avec la connaissance et l’approbation des rédacteurs en chef et des cadres.

Les allégations de Harry sont au centre du procès cette semaine, et le prince devait y assister lundi.

Son avocat David Sherborne a déclaré au juge, Timothy Fancourt, que Harry avait pris l’avion depuis son domicile à Los Angeles dimanche soir, après avoir assisté au deuxième anniversaire de sa fille Lilibet, mais qu’il n’était pas disponible pour témoigner lundi.

« Ses préparatifs de voyage sont tels et ses dispositions en matière de sécurité sont telles que c’est un peu délicat », a déclaré Sherborne devant la salle d’audience bondée.

Fancourt s’est dit « surpris » après avoir demandé que le premier témoin dans chacune des quatre affaires tests comparaisse devant le tribunal le premier jour de leur affaire individuelle.

L’avocat de MGN, Andrew Green, a déclaré qu’il était « absolument extraordinaire » que le prince ne soit pas là lundi et a accusé son équipe juridique de faire perdre du temps au tribunal, affirmant qu’il s’attendait à commencer le contre-interrogatoire de Harry.

Questions sur 33 articles

Green cherche à interroger Harry pendant plus d’une journée sur 33 articles qui, selon le prince, étaient basés sur des éléments obtenus illégalement. Cela signifie que Harry pourrait revenir pour donner de nouvelles preuves mercredi.

MGN, qui appartient maintenant à Reach, s’est excusé au début du procès pour une occasion admise que les Sunday People avaient illégalement recherché des informations sur Harry, acceptant qu’il avait droit à une indemnisation.

L’éditeur a précédemment admis que ses titres étaient impliqués dans le piratage téléphonique et a réglé plus de 600 réclamations pour un coût de plus de 100 millions de livres (166 millions de dollars canadiens) en dommages et en frais.

Mais il a rejeté toutes les autres allégations de Harry, affirmant qu’il n’avait aucune preuve de ses affirmations. Buckingham Palace est susceptible de figurer en bonne place dans le contre-interrogatoire de Harry, MGN faisant valoir que certaines informations provenaient d’aides royales.

Harry dit que le problème a causé « une énorme détresse »

Dans des documents judiciaires, Harry dit que l’impact des activités illégales présumées devait lui causer « une énorme détresse » et de la paranoïa, le blâmant pour la rupture de sa relation avec l’ex-petite amie Chelsy Davy.

« Le prince Harry était l’une des personnes les plus écrites dans ces trois journaux », a déclaré Sherborne, affirmant que quelque 2 500 articles avaient paru sur la vie privée de Harry dans les titres MGN.

REGARDER | Les docu-séries Harry et Meghan visent les tabloïds : Les docu-séries Harry et Meghan visent les tabloïds

« Les histoires à son sujet étaient parmi les plus susceptibles de générer des ventes et la suggestion qu’il n’y ait eu qu’un seul cas de collecte d’informations illégales dans l’un de ces journaux, selon nous, est tout simplement invraisemblable. »

La comparution de cette semaine sera la deuxième fois cette année que Harry comparaît devant la Haute Cour, après avoir rejoint le chanteur Elton John et d’autres pour des audiences en mars sur leur procès contre l’éditeur des tabloïds Daily et Sunday Mail.

Harry, le cinquième en ligne sur le trône, a à peine fait la une des journaux au cours des six derniers mois.

Il est engagé dans plusieurs batailles judiciaires avec la presse britannique, y compris une affaire similaire de piratage téléphonique contre le journal britannique de Rupert Murdoch.

Le prince a également accusé sa famille et leurs aides dans ses mémoires et sa série documentaire Netflix de collusion avec des tabloïds. Le palais n’a pas commenté ces accusations.