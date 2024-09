Le prince Harry ne respecte pas les règles du roi Charles

Le prince Harry vient d’être interpellé pour son manque de respect des règles et règlements royaux.

Cet avertissement a été mis en lumière par un expert en relations publiques qui estime que le couple fait en réalité ce que leur marque implique, car cela implique de faire « ce qu’ils veulent, sans aucune considération des directives ou des coutumes royales ».

La fondatrice et directrice de l’Atticism, Renae Smith, a fait ces aveux lors de son entretien avec Express Royaume-Uni et il a déclaré : « D’un point de vue des relations publiques, leur déclaration sur les élections américaines n’aura probablement pas d’impact significatif, ni positif ni négatif. »

De plus, « comme Harry et Meghan n’ont plus de statut royal, ils ne sont plus liés par les mêmes conventions et leur public s’attend désormais à ce qu’ils s’expriment sur des questions politiques et sociales. »

« Ils ont travaillé dur pour faire valoir leur position de personnalités mondiales indépendantes, donc cette déclaration correspond à l’image qu’ils ont cherché à construire – par exemple, ils font ce qu’ils veulent, sans se soucier des directives royales ou des coutumes. »

Dans l’ensemble, l’expert estime que « même si cela ne choque pas leurs partisans, leur décision de s’exprimer sur une question politique pourrait néanmoins faire sourciller les critiques, en particulier ceux qui les associent encore à leurs liens avec la royauté et ont le sentiment qu’ils essaient de jouer sur les deux tableaux lorsqu’il s’agit de la royauté ».

Avant de signer, l’expert a également ajouté : « Cela dit, étant donné qu’ils n’ont soutenu aucun candidat spécifique, je pense que cette déclaration sera considérée comme neutre dans son impact. »