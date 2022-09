Le PRINCE Harry ne devrait pas porter son uniforme militaire aux funérailles de la reine.

Il est probable que le duc de Sussex, qui a quitté la vie royale en 2020, portera un costume du matin à la place – comme il l’a fait pour les funérailles du prince Philip l’année dernière.

Le prince Harry ne devrait pas porter son uniforme militaire aux funérailles de la reine – bien que cela reste à confirmer Crédit : Getty

Seuls les membres de la famille royale qui travaillent défileront en tenue militaire lorsque Sa Majesté sera inhumée le 19 septembre.

Et Harry a été déchu de ses titres militaires l’année dernière, la reine exprimant sa tristesse à l’époque.

Le prince Andrew s’est déjà vu interdire de porter un uniforme pour l’événement historique de la semaine prochaine, après avoir été déchu de ses titres militaires et de ses parrainages royaux.

Des sources affirment que les mêmes restrictions s’appliqueront à Harry – qui n’est plus non plus un membre de la famille royale.

Une source du palais a déclaré ce matin: “En tant que membre non actif de la famille royale, le duc d’York ne portera pas d’uniforme, sauf en signe de respect spécial pour Sa Majesté la reine lors de la veillée finale à Westminster Hall.”

Le roi, le prince de Galles, la princesse royale et le comte de Wessex défileront en uniforme militaire lors de cinq événements au total au cours des prochains jours alors que la nation pleure sa reine bien-aimée.

Ceux-ci incluent le service d’action de grâces à la cathédrale St Giles d’Édimbourg aujourd’hui, la procession vers Westminster Hall et le service de prière et de réflexion ainsi que la veillée à Westminster Hall.

Ils porteront également l’uniforme pour le service funéraire d’État à l’abbaye de Westminster ainsi que pour le service d’intronisation à la chapelle St George de Windsor.

Andrew ne sera autorisé à porter son uniforme pour la veillée à Westminster qu’en “marque spéciale de respect”.

Le palais de Buckingham n’a pas encore confirmé si la même chose s’appliquera à Harry, qui est un partisan engagé des forces armées.

Rendant hommage à sa grand-mère ce matin, il a déclaré : “Mamie, bien que cette dernière séparation nous apporte une grande tristesse, je suis éternellement reconnaissant pour toutes nos premières rencontres, depuis mes premiers souvenirs d’enfance avec toi, jusqu’à ta première rencontre en tant que mon commandant en chef, au premier instant où vous avez rencontré ma femme chérie et étreint vos arrière-petits-enfants bien-aimés.

“Je chéris ces moments partagés avec vous, et les nombreux autres moments spéciaux entre les deux.

“Tu nous manques déjà beaucoup, pas seulement à nous, mais au monde entier.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont partagé une réunion émouvante avec le prince et la princesse de Galles samedi alors qu’ils saluaient les personnes en deuil à l’extérieur du château de Windsor.

Ils ont voyagé dans la même voiture que le prince et la princesse de Galles dans une démonstration d’unité après des années de dissensions spéculées.

Et le quatuor a semblé mettre ses différences de côté pour saluer des foules immenses sur le domaine de Berkshire alors qu’ils pleuraient collectivement la reine, décédée à Balmoral à l’âge de 96 ans le 8 septembre.

Le palais de Buckingham a été approché pour commentaires.

Le prince Harry a accueilli les personnes en deuil devant le château de Windsor Crédit : PA

La duchesse de Sussex a réconforté son mari dans des scènes émouvantes après le décès de la reine Crédit : James Whatling