Le prince Harry n’attend aucune pitié de la part de Meghan Markle car elle « ne fait aucun prisonnier »

Le prince Harry vient de recevoir un terrible avertissement concernant les événements à venir, car s’il « a une once de cerveau dans son corps », il évitera de mettre Meghan Markle en colère.

Un avertissement de cette ampleur a été lancé par l’ancien correspondant du Sun, Charles Rae.

Il a partagé ces commentaires lors d’une interview avec Actualités GB où le 40e anniversaire du duc est devenu un sujet de discussion brûlant.

Pour ceux qui ne connaissent pas le passé de playboy du prince Harry, il finissait souvent dans les plus grands magazines à scandale, et comme il est père de deux enfants, M. Rae a partagé quelques conseils pour le duc qui veut une fête discrète et séparée avec sa famille, et une soirée entre amis avec ses amis.

M. Rae a commencé en disant : « Il doit être prudent », car « c’est un homme marié, il a deux enfants. »

Avant de conclure, il a également insisté sur les dangers de faire des vagues comme en 2012, où il « jouait au billard nu avec des femmes légèrement vêtues et les autorisait à prendre des photos de lui, ce qui a fini dans les journaux ».

Parce que « s’il a une once de cerveau dans son corps, il ne fera rien qui pourrait lui causer des problèmes avec sa femme, car elle ne fera pas de prisonniers s’il le fait. »