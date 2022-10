Le prince Harry “n’a aucune idée de la façon dont il sera représenté dans The Crown et n’a aucun contrôle” malgré l’accord commercial avec Netflix

PRINCE Harry n’a aucune idée de la façon dont il sera présenté dans The Crown lors de sa diffusion le mois prochain – même s’il est en affaires avec Netflix, a affirmé un initié de la télévision.

Les dirigeants du géant du streaming n’ont donné au duc de Sussex aucune occasion de commenter le récit éditorial des cinquième et sixième séries de l’émission gagnante d’un Emmy.

Au lieu de cela, ils ont travaillé avec la société de production Leftbank Pictures et le show runner Peter Morgan sur le produit final.

Même si Harry et sa femme Meghan Markle ont un contrat de plusieurs millions de dollars avec Netflix, le drame du patron Ted Sanderos reste “indépendant et ne fait pas partie de leur mandat”.

Un membre de l’équipe basée à Los Angeles chez Netflix a déclaré au US Sun qu’Harry n’avait pas vu les scripts de The Crown, créés par Leftbank, ni reçu de prévisualisation.

Même s’ils ont un aperçu des épisodes, aucun changement ne sera apporté au drame fictif sur la vie des parents de Harry dans les années 1980 et 1990.

Un thème clé des séries cinq et six sera la rupture du mariage de ses parents, les relations de Diana, l’enchevêtrement de Charles avec Camilla Parker Bowles et les problèmes de William et Harry.





L’initié a déclaré: «Le monde peut penser que l’accord du prince Harry avec nous signifie qu’il a un certain contrôle sur la production de l’entreprise, mais ce n’est pas le cas.

“Il a son mot à dire sur le contenu qu’il produit pour eux, mais en dehors de cela, l’entreprise reste indépendante.

« Et un aspect clé de cela est la Couronne.

“Harry n’a aucun contrôle sur les scénarios ou le matériel que Leftbank a mis en place pour The Crown.

“Personne ne sait s’il pensait qu’il aurait son mot à dire quand il est venu à la table, mais cela a été précisé dès le début [that] La Couronne ne fait pas partie de ses attributions.

“Et pas seulement cela, Harry n’a pas son mot à dire dans les scripts ou le récit de la série, que ce soit directement via Leftback ou indirectement via Netflix.”

La source a insisté : « Il n’a pas non plus la possibilité d’envoyer ses idées ou ses suggestions.

“ÉMOTIONNELLEMENT DÉRANGEANT”

“Seuls l’équipe de direction du drame et les chefs de département ont vu des examinateurs jusqu’à présent, mais les aperçus sortent dans les prochains jours pour sélectionner les membres de l’équipe Netflix, les médias et les associés.”

L’initié a ajouté qu’un scénario majeur de la série à venir sera l’interview Panorama de la mère de Harry, la princesse Diana, avec Martin Bashir en 1995.

“Cette période est très sensible pour Harry et William”, ont-ils déclaré.

“Ce n’est un secret pour personne qu’ils ont été dégoûtés de la façon dont Bashir a gagné la confiance de Diana et de la façon dont son interview a déclenché une bombe dans leur monde et effectivement une guerre totale entre leurs parents.

“Toute rediffusion de ces périodes sera émotionnellement dérangeante pour lui à regarder.”

Le US Sun a contacté Netflix et Leftbank Pictures pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse.

Harry s’est vanté d’être un fan de The Crown à son ami James Corden dans The Late Late Show américain en 2021.

Il a expliqué comment il avait diffusé The Crown en tant qu’abonné Netflix.

ALLER DE L’AVANT

Harry a ensuite poursuivi: «Je suis bien plus à l’aise avec The Crown que je ne vois les histoires écrites sur ma famille, ma femme ou moi-même.

«Parce que c’est la différence entre la fiction, prenez-le comme vous voulez, mais cela est rapporté comme un fait parce que vous êtes censé être une nouvelle. J’ai un vrai problème avec ça.”

La Couronne revient le 9 novembre.

Le Sun a précédemment rapporté comment la cinquième série bouleverserait le prince William qui est vu, avec son frère le prince Harry, pris dans un bras de fer psychologique entre leurs parents royaux.

Un initié de la télévision a déclaré: “Cela n’aurait pas pu arriver à un moment plus délicat pour le nouveau roi et sa reine consort [Camilla]d’autant plus qu’ils occupent une place importante dans l’esprit du public.

“On a l’impression que Netflix se moque d’événements qui ont eu lieu il y a 30 à 40 ans, mais qui sont encore crus pour les personnes impliquées.

“Le pire élément pour la famille royale est que des millions de personnes dans le monde verront cette série et la verront moins comme un drame et plus comme un documentaire.”

Netflix avait envisagé de retarder la date de lancement de la série cinq par respect pour la reine après sa mort le mois dernier, mais a décidé d’aller de l’avant.