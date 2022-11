Le prince Harry n’a apporté aucune modification à ses mémoires “Spare” après la mort de la reine Elizabeth, selon l’auteur

Le prince Harry n’a apporté aucune modification à ses mémoires très attendues depuis la mort de sa grand-mère, la reine Elizabeth II.

Le monarque au règne le plus ancien de Grande-Bretagne est décédé le 8 septembre à l’âge de 96 ans. Le 27 octobre, Penguin Random House a annoncé que le livre du duc de Sussex, intitulé “Spare”, sortira le 10 janvier.

“Malgré tous les reportages des tabloïds sur Harry qui aurait prétendument ” saccagé ” sa famille (alerte spoiler : ce n’est pas le cas), le livre offre en fait un regard plus sympathique sur les réalités de leur existence presque impossible”, a déclaré Omid Scobie, auteur à succès et rédacteur en chef de la royauté. a écrit dans sa chronique pour Yahoo! News UK vendredi.

“Il n’y a pas eu non plus de réécritures ou de modifications de dernière minute après la mort de la reine”, a expliqué Scobie. “‘[The] Le manuscrit a été achevé près de cinq mois avant le décès du monarque, un détail qui sera reconnu dans une note au début du livre.”

LE MÉMOIRE DU PRINCE HARRY “SPAR” PEUT “ÊTRE UN DANGER” POUR LA FAMILLE ROYALE, DIT UN EXPERT

Selon Scobie, l’homme de 38 ans abordera “être le remplaçant”, ou le frère cadet du futur roi, ainsi que sa décision de commencer une nouvelle vie en Amérique avec sa famille. Le livre détaillera également son passage dans l’armée, ainsi que ce que c’était que d’être sur les lignes de front en Afghanistan.

Un porte-parole du livre a révélé qu’il “sera publié un mois après la sortie des prochaines docu-séries Netflix des Sussex”.

Scobie a reconnu que la famille royale était préoccupée par ce que Harry pourrait révéler.

“Peu importe avec quel soin Harry partage les parties de son histoire impliquant d’autres personnes, il existe toujours un risque très réel de retour de bâton sérieux de la part de l’institution et de la famille”, a écrit Scobie. “Des assistants du palais m’ont récemment parlé de la” véritable peur “des membres seniors que ce livre causerait des dommages irrévocables à la réputation et aux relations. Mais, pour Harry, [the book’s] une intention plus large semble rendre ce risque intéressant à prendre.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Des centaines de journalistes, dont moi-même, ont écrit des versions et des fragments de l’histoire du duc au fil des ans”, a expliqué Scobie. “C’est une histoire qu’en tant que membre actif de la famille royale, il a longtemps été incapable de se raconter. Maintenant, après s’être créé une vie indépendante loin des limites de l’institution royale, Harry a enfin la chance de définir souvent de manière inexacte La liberté d’expression. Et peu importe ce que vous pensez de l’homme, il est difficile de ne pas convenir qu’il devrait avoir le droit à cela.

L’éditeur a partagé que l’histoire de Harry serait racontée avec “une honnêteté brute et sans faille” et remplie de “perception, de révélation, d’auto-examen et de sagesse durement acquise sur le pouvoir éternel de l’amour sur le chagrin”.

“Pour Harry, c’est enfin son histoire”, a ajouté l’éditeur.

Le titre des mémoires est une référence apparente à “l’héritier et le remplaçant”, une expression souvent utilisée pour décrire les frères et sœurs royaux. Le frère de Harry, William, est maintenant prince de Galles et héritier du trône britannique. Quand Harry est né, il était juste derrière William dans la ligne de succession mais a depuis été repoussé. Leur père, le roi Charles III, monta sur le trône à la mort de la reine.

LES MÉMOIRES DU PRINCE HARRY, “SPAR”, SERONT SORTIES EN JANVIER

Les observateurs de Royals et le grand public ont spéculé sans cesse depuis la première annonce du livre en juillet 2021. Quelques heures après son annonce, “Spare” figurait dans le top 10 de la liste des best-sellers d’Amazon.com.

Le duc de Sussex avait déjà révélé une volonté médiatique de discuter de sa vie privée lorsque lui et sa femme Meghan Markle ont été interviewés par Oprah Winfrey pour une émission explosive en mars 2021. Le couple a évoqué le profond mécontentement de l’ancienne actrice américaine face à sa nouvelle vie en Angleterre, le prétendu racisme au sein de la famille royale et la crainte d’Harry que la vie de sa femme ne soit mise en danger s’ils étaient restés dans son pays natal.

Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé aux États-Unis. Harry a dit à Winfrey que sa famille l’avait coupé financièrement et qu’il avait aidé à payer sa sécurité avec l’argent que lui avait laissé sa mère. Ils ont lancé de nombreuses initiatives, notamment un accord de production Netflix et la Fondation Archewell à but non lucratif.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.