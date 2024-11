Le prince Harry, « mouton noir », n’écoute que Meghan, « impopulaire », selon Eric Trump

Le prince Harry a été qualifié de mouton noir dans une nouvelle plaisanterie du fils de Donal Trump.

L’homme d’affaires américain Eric Trump estime qu’Harry est dirigé par Meghan « impopulaire » et manque de sens dans la vie.

Il a déclaré au Daily Mail : « Kate, je pense qu’elle se comporte incroyablement bien et qu’elle a été un véritable roc pour la prochaine génération de la famille.

« Et William, évidemment, je ne pense pas vraiment qu’il ait fait un faux pas.

« Et pourtant, tu regardes ce mouton noir [Harry] qui ne sait pas exactement où il est, dirigé par une femme assez impopulaire, ici comme là-bas. »

Eric, dont le père est actuellement candidat aux élections présidentielles américaines, affirme que le prince Harry n’a pas grand-chose à craindre concernant sa situation en matière de visa.

S’adressant à MailOnline, Eric a déclaré : « En vérité, je m’en fous du prince Harry et je ne pense pas que ce pays s’en soucie non plus. Mon père aimait la reine et je pense que la monarchie est une chose incroyablement belle. »

Cela survient alors qu’Harry a admis ses antécédents en matière de substances et de drogues dans ses mémoires « Spare ».

Il a ajouté : « ‘Je m’en fous s’il s’est drogué. Cela ne veut rien dire. Je peux vous dire que notre père et toute notre famille ont un immense respect pour la monarchie.