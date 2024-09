Le prince Harry moqué pour ses « véritables réalisations » à un moment clé de sa vie

Prince On a demandé à Harry de faire mieux alors qu’il franchit une étape importante dans sa vie.

Le duc de Sussex, qui a eu 40 ans la semaine dernière, est invité à accomplir de vraies choses dans les années à venir.

L’experte royale Ingrid Seward a déclaré au programme Royal Exclusive du Sun : « Mais je pense qu’au fond de l’esprit d’Harry, il pense probablement : « Je dois m’y mettre, je dois vraiment y aller maintenant ».

« Il a le succès des Invictus Games, que nous connaissons tous, mais nous ne pouvons pas vraiment nommer autre chose.

Elle a ajouté : « Il y a eu beaucoup d’autres actions philanthropiques, mais de mémoire, je ne pense qu’à Invictus. »

« Je pense donc qu’Harry a besoin de prendre pied dans ce monde qu’il dit vouloir tant promouvoir », a-t-elle noté.

Le prince Harry a quitté la famille royale en 2020 aux côtés de son épouse Meghan Markle et de son fils, le prince Archie. Le couple a ensuite accusé la famille royale de faire preuve de racisme envers leur fils et a publiquement partagé ses griefs à la télévision. Harry et Meghan vivent désormais en Californie, où ils ont également accueilli leur fille, la princesse Lilibet.