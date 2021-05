Le prince Harry met les Américains en colère après avoir qualifié le premier amendement de «  bonkers  » – RT USA News

Le prince Harry a déclenché une autre controverse cette semaine après avoir critiqué le droit constitutionnel des États-Unis à la liberté d’expression, le premier amendement.

Lors d’une apparition jeudi sur le podcast « Armchair Expert » de l’acteur hollywoodien Dax Shepard, le prince – qui vit maintenant en Californie après avoir démissionné de ses fonctions royales – a déclaré: «J’ai tellement de choses à dire sur le premier amendement. Je ne comprends toujours pas, mais c’est dingue.

Le commentaire a irrité de nombreux Américains qui se sont demandé pourquoi le prince Harry vivait aux États-Unis s’il n’appréciait pas et ne respectait pas sa Constitution.

Hé, rentre à la maison! Nous avons mené une guerre pour nous débarrasser des Royals sur notre sol. Pas besoin de comprendre ce que nous faisons. Au revoir!! – diane (@ diane90537970) 14 mai 2021

S’il a un problème avec la constitution, il peut retourner en Grande-Bretagne. – Odysseus (@MadmanOdysseus) 14 mai 2021

Vous pouvez toujours partir si vous n’aimez pas notre constitution et s’il vous plaît trouver un pays où vous n’avez pas à faire face à ces droits dingues – oldflatulence (@ oldflatulent1) 14 mai 2021

« Ouais, nous savons qu’il ne comprend pas, sa famille est la raison pour laquelle il existe, » remarqué un social américain utilisateur multimédia, tandis qu’un autre informé le prince de prendre «une leçon d’histoire américaine», soulignant que la Révolution américaine s’est déroulée dans l’ordre «Pour nous débarrasser des Britanniques et obtenir notre liberté.»

D’autres étaient plus directs, récit Prince Harry à «Retourne en Angleterre.»

Les commentaires du prince Harry se sont même rendus au représentant républicain du Texas, Dan Crenshaw, qui plaisantait, «Je viens de doubler la taille de ma fête de l’indépendance.»

Ironiquement, lors de la même apparition dans l’émission, le prince Harry a critiqué l’animateur de podcast Joe Rogan pour avoir parlé sans réfléchir après que Rogan ait déclenché la controverse en affirmant que les jeunes et en bonne santé n’avaient pas besoin d’être vaccinés contre Covid-19.





Le prince a averti que « Dans le monde d’aujourd’hui, avec une désinformation endémique, » les gens ont «Faut faire attention à ce qui sort de ta bouche.» Singing Rogan par son nom, il a dit que les célébrités devraient juste « Rester en dehors de ça » et ne rien dire du tout s’ils n’ont rien d’utile à dire.

Le prince Harry est devenu une figure controversée depuis sa démission de ses fonctions royales avec son épouse Meghan Markle, la duchesse de Sussex l’année dernière.

Depuis leur départ de la vie royale, le couple a déménagé en Californie et a signé des accords de plusieurs millions de dollars avec Netflix et Spotify, lancé son propre podcast et pris des photos controversées de la famille royale dans une interview télévisée avec Oprah Winfrey – en colère contre les Britanniques et les Américains. ressemblent.





