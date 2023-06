Le prince Harry, Meghan Markle « n’a pas fini de parler de la royauté », pourrait faire un autre documentaire: expert

Le prince Harry et Meghan Markle sont « loin d’avoir fini » de parler de leur expérience au sein de la famille royale, ont déclaré des experts à Fox News Digital.

Kinsey Schofield, animateur du podcast « To Di For Daily », a déclaré à Fox News Digital que le prince Harry achetait peut-être les droits cinématographiques de ses mémoires, « Spare ». Le duc de Sussex est également intéressé par la réalisation d’un documentaire sur sa mère, feu la princesse Diana, a déclaré une source au commentateur royal.

« L’exploration du passé de Harry est loin d’être terminée », a déclaré Schofield.

Un rapport récent a déclaré que Markle et le prince Harry en avaient fini avec les révélations parce qu’il n’y avait « plus rien à dire », mais les commentateurs royaux ne sont pas d’accord.

« ‘Il n’y a plus rien à dire’ est une déclaration factuellement inexacte », a déclaré Schofield. « Le prince Harry lui-même a dit au Telegraph qu’il avait retenu des révélations dans ‘Spare’ pour protéger son père et son frère. Cette partie de son interview a été immédiatement interprétée comme une menace potentielle qu’Harry puisse continuer à renverser le thé. »

Christopher Andersen, auteur de « The King », a déclaré qu’il était plus probable que le couple cesse de critiquer la famille royale, mais il ne s’attend pas à ce qu’ils « vraiment reculer ».

« Il y a des problèmes, des causes, des récompenses, des tapis rouges, des poursuites et des griefs en cours pour les garder sous les yeux du public », a-t-il déclaré à Fox News Digital. « Il y a une énorme différence entre reculer et disparaître. Harry et Meghan ne disparaîtraient pas des yeux du public même s’ils savaient comment. Ils sont nés pour faire la une des journaux. »

Depuis que le prince Harry et Markle ont quitté leurs postes de direction en tant que membres de la famille royale en 2020, ils ont expliqué aux gens pourquoi ils avaient pris cette décision en premier lieu. Le duc et la duchesse de Sussex sont apparus à la télévision en 2021 pour une interview avec Oprah Winfrey, au cours de laquelle ils ont accusé le palais de s’inquiéter de la couleur de peau de leur fils aîné.

Markle a également révélé que l’examen des médias, qui, selon le couple, n’avait pas été correctement géré par la famille royale, l’avait amenée à envisager le suicide.

Le couple a ensuite parlé de son temps en tant que membres de la famille royale dans une docu-série publiée par Netflix en 2022. Le prince Harry a poursuivi avec ses mémoires, « Spare ». Le livre détaillait les problèmes de ses relations avec son père, le roi Charles, son frère, le prince William, et sa belle-mère, la reine Camilla, et plus encore.

Malgré les docu-séries et le livre, Schofield a déclaré qu’il n’y avait aucune « preuve de retour sur investissement » pour tout contenu créé par le couple royal.

« Netflix n’a pas tardé à mettre fin au projet de Meghan Markle, « Pearl ». Indéniablement, l’industrie s’intéresse principalement au lien de Harry et Meghan avec la famille royale britannique », a noté Schofield. « Harry et Meghan risquent de perdre leur pertinence en s’éloignant de la famille royale. Ils devront continuer à nous rappeler leur relation, mais il devient de plus en plus difficile de le faire de manière organique lorsque la famille royale s’est si clairement distanciée – d’autant plus que Meghan se rapproche de plus en plus. plus de temps loin de la famille qu’elle ne l’était même sur la scène royale. »

« Est-ce que Harry et Meghan aimeraient rester dans les coulisses ? Ça a l’air bien… mais en réalité, les acheteurs s’attendent à plus que ça », a-t-elle ajouté.

L’expert royal Duncan Larcombe a convenu que la « monnaie » du prince Harry et de Markle était leur lien familial royal.

« Il est assez difficile de les imaginer rester derrière les caméras, mais je pense qu’ils ont vraiment la possibilité de se tailler une vie en Amérique où ils peuvent mener à bien leur travail philanthropique », a déclaré Larcombe à Fox News Digital. « Mais vous savez, où ils peuvent faire de bonnes causes, et ils peuvent faire du bien et attirer l’attention des gens sur des problèmes importants sans avoir à plonger plus de couteaux dans le dos de la famille de Harry. Vous savez, c’est sûrement possible. Comme c’est lucratif cela dépendra probablement du succès des documentaires, etc., des choses dans lesquelles ils sont impliqués. »

Le conseil de Larcombe au couple serait d’arrêter toutes les critiques.

« Arrêtez les attaques. Arrêtez les balayages dans les commentaires car, comme nous pouvons le voir, cela détruit absolument leur réputation en Grande-Bretagne », a-t-il déclaré. « Et je ne sais pas si ça se passe bien en Amérique, mais certainement d’après les sondages de popularité pour la famille royale, chaque fois qu’ils ouvrent la bouche, ils semblent glisser de plus en plus vers le bas. »

Shannon Felton Spence, experte royale et ancienne responsable des communications et de la politique au consulat britannique de Boston, a déclaré à Fox News Digital que le couple devrait porter son attention ailleurs.

« En théorie, si je travaillais avec un client riche qui voulait s’élever socialement, je le ferais siéger aux conseils d’administration et aux comités d’accueil d’organisations caritatives influentes de la ville », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « Je leur conseillerais de faire beaucoup de dons et d’avoir de jolis déjeuners avec les PDG et les présidents du conseil d’administration, et en échange d’être reconnus lors des galas avec des récompenses. C’est le même manuel qu’ils utilisent avec Meghan. C’est la mondaine 101, mais je pense qu’elle veut plus que ça. »

C’est maintenant « le bon moment pour eux de tourner la page », a déclaré Spence.

« Ils ont gagné 100 millions de dollars grâce à leurs révélations, ce qui est plus que nécessaire pour démarrer leur travail avec Archewell », a-t-elle déclaré. « Il est temps de montrer au public un travail d’impact. Cependant, il se peut que les marques avec lesquelles ils ont conclu des accords exigent la diversification de leur contenu car il est devenu totalement obsolète. Ils ont d’énormes accords et en réalité ont produit très peu. Un podcast en trois ans ne rapporte pas 100 millions de dollars. »

On ne sait pas ce qui va se passer ensuite dans la famille royale, car Markle et le prince Harry n’ont aucun événement à venir prévu au Royaume-Uni. Larcombe suggère que le prince Harry et Markle n’ayant « plus rien à dire » pourrait être un signe que « les relations outre-Atlantique se dégèlent ».

« Harry a dit que la balle était dans le camp de son père et de son frère lors de ses interviews pour son livre, mais la réalité est que la balle est en fait dans le camp de Harry », a déclaré Larcombe. « C’est lui qui a attaqué. Donc, si ces attaques doivent s’arrêter, alors peut-être qu’il y a de l’espoir que William puisse rétablir cette confiance avec Harry afin qu’il sache qu’il peut parler à son frère sans que cela soit diffusé ou podcasté. dans le monde entier. »

