Le prince Harry marque la première étape de sa cure de désintoxication

Les experts estiment que le prince Harry a fait des progrès majeurs dans la réhabilitation de sa relation avec le roi Charles.

Un aperçu du changement de rythme a été partagé par le correspondant royal Cameron Walker.

Il a abordé tout en parlant à GB News.

Au cours de cette conversation, il a révélé que les personnes les plus proches du prince Harry changeaient désormais de vitesse et fermaient les regards indiscrets.

Selon M. Walker, « Lorsque j’ai parlé à des sources proches du duc de Sussex ces derniers mois, j’ai constaté un changement notable dans le fait qu’elles ne parlent plus des membres de la famille ».

« En fait, lorsque j’ai spécifiquement demandé s’il verrait son frère ou son père lorsqu’il serait ici pour les funérailles de son oncle, ils ont répondu : ‘Nous ne discutons pas de questions familiales’. »

Il a également ajouté: «Cela me suggère qu’il pourrait y avoir des tests sur le terrain, peut-être qu’Harry voudrait essayer de réparer ses relations. Mais bien sûr, la confiance a été gravement endommagée par ses mémoires, Spare et la série Netflix.

Cependant, M. Walker a émis un avertissement et a admis : « Malheureusement pour le prince Harry, toutes les spéculations et toutes les questions porteront sur s’il rencontrera son père ou le prince de Galles pendant qu’il est ici », et il sera difficile de secouer M. » a déclaré Walker à propos du voyage en cours.

Même Isabel Webster a partagé des sentiments similaires et a ajouté : « Tout est une question de confiance. Le sentiment est que la famille royale le teste quelque peu pour voir si elle peut ou non avoir une relation ouverte avec lui sans qu’il aille tout révéler à la presse.»