Le prince Harry ”le cœur brisé” après que les initiales ‘ER’ de la reine aient été retirées de l’uniforme militaire qu’il portait à la veillée du cercueil’

Le PRINCE Harry a le cœur brisé que les initiales «ER» de la reine aient été retirées de l’épaule de son uniforme militaire pour la veillée d’hier soir par son cercueil, affirme-t-on

Le duc de Sussex a même envisagé de porter un costume du matin pour éviter l’embarras alors qu’il montait la garde avec les sept autres petits-enfants de Sa Majesté.

Le prince Harry a fait retirer les initiales ER de la reine de son uniforme hier soir Crédit : EPA

Les petits-enfants de la reine ont monté la garde de son cercueil hier soir Crédit : AFP

Il a été autorisé à porter son uniforme militaire pour la première fois depuis la mort de la reine en signe de respect. Il portait un costume du matin pour d’autres occasions parce qu’il n’est plus un royal de travail.

On pense que la suppression des initiales ER était due aux règles vestimentaires, car elles ne sont traditionnellement portées que par ceux au service du monarque.

Mais une source a déclaré au Sunday Times : « Il a le cœur brisé. Supprimer les initiales de sa grand-mère semble très intentionnel.

On pense que sa frustration est en grande partie due aux initiales restées sur l’uniforme du prince Andrew la nuit précédente.

Les princes William et Harry se sont unis hier soir pour montrer un front uni pour une veillée historique au cercueil de la reine.

Les frères ont mis de côté leurs différences pour diriger les huit petits-enfants de Sa Majesté lors de la cérémonie à Westminster Hall.

Wills a rejoint le roi plus tôt pour rencontrer certains de ceux qui se trouvaient dans la file d’attente de Lying-in-State près de la Tamise.

Les petits-enfants chéris de la reine se sont tenus côte à côte hier soir dans l’ultime démonstration de respect pour leur bien-aimée « grand-mère ».

Les frères William, 40 ans, et Harry, 38 ans, étaient à nouveau unis dans le chagrin – et ensemble en uniforme militaire – alors qu’ils se tenaient à côté du cercueil à Westminster Hall.

Les princesses Béatrice et Eugénie ont rendu hommage plus tôt, remerciant la reine de les avoir fait rire et d’avoir cueilli de la bruyère et des framboises.

Ils ont ajouté de manière touchante: “Ce fut l’honneur de nos vies d’avoir été vos petites-filles.”

La veillée d’hier soir était la première fois que les petits-enfants d’un monarque exécutaient la marque cérémonielle du respect.

William et Harry ont mené les huit, faisant la queue peu avant 18 heures.

Alors qu’ils recevaient des instructions sous une arche, on entendit Harry dire quelque chose par-dessus l’épaule de William qui sembla répondre par un “oui”.