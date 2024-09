Le prince Harry lance des signaux forts pour que le roi Charles se réconcilie

Le prince Harry aspire à se réconcilier avec son père, révèle-t-on.

Le duc de Sussex, qui réside actuellement en Californie, lance des signaux forts de réconciliation avec son père, le roi Charles.

L’historien royal Hugo Vickers a déclaré au Sun : « Il semble venir assez souvent, n’est-ce pas ? Ce qui, d’une certaine manière, est un bon signe, je pense. S’il continue à venir, il y a au moins une chance qu’à un moment donné il rencontre son père, et vous savez, peut-être que cela peut être un pas vers une sorte de réconciliation. Je pense qu’il y a encore un long chemin à parcourir, mais c’est bien qu’il ait le sentiment qu’il peut venir ici de toute façon. »

Le prince Harry a quitté la famille royale en 2020 aux côtés de son épouse Meghan Markle et de son fils, le prince Archie. Le couple a ensuite accusé la famille royale d’avoir fait preuve de racisme envers leur fils et a publiquement partagé ses griefs à la télévision. Harry et Meghan vivent désormais en Californie, où ils ont également accueilli leur fille, la princesse Lilibet.