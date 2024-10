Le prince Harry, la nouvelle maison de vacances de 3,6 millions de livres sterling de Meghan Markle au Portugal suscite l’indignation des habitants : « La pire chose à… »

Le prince Harry et Meghan Markle, le duc et la duchesse de Sussex, ont acheté une toute nouvelle maison de vacances au Portugal. Le complexe du prince Harry et de Meghan Markle devrait comprendre 300 résidences une fois terminé, avec des tarifs commençant à un montant incroyable de 3,6 millions de livres sterling. (AP)

La maison est située à proximité de la propriété de la cousine du prince Harry, la princesse Eugénie, et de son époux Jack, qui s’y rendent pendant l’été. Il est situé à une heure du sud de Lisbonne. Denton House, une entreprise d’architecture et de design d’intérieur chic, a créé la propriété au sein de l’élite CostaTerra Gold and Ocean Club. Ils promettent d’offrir « les résidences et les destinations de villégiature les plus glamour du monde ».

Connaître un lieu de vacances renommé et Mike Meldman

C’est un lieu de vacances très apprécié des personnes riches et renommées, car il serait largement inexploré par les touristes et est situé sur une magnifique longueur de plage de l’Algarve. Le duc et la duchesse se sont installés dans une propriété de 23,6 millions de livres sterling à Montecito, en Californie, avec leurs enfants après avoir quitté leurs fonctions royales en 2020. Des célébrités comme Katy Perry, Orlando Bloom et Ellen DeGeneres résident dans les régions voisines.

Selon Express.co.uk, le milliardaire multimillionnaire de l’immobilier Mike Meldman est le propriétaire du CostaTerra Golf and Ocean Club.

Mike connaît Jack, l’époux de la princesse Eugénie, depuis des années. Il a cofondé la tequila Casamigos avec George Clooney et Rande Gerber, le mari de Cindy Crawford.

Jack s’occupe du marketing, des ventes et de la promotion pour Mike’s Discovery Land Company, qui possède une expertise dans la création d’opulentes communautés de golf privées et de vacances résidentielles dans le monde entier.

L’entreprise travaille sur la très convoitée propriété côtière de Comporta de 722 acres depuis 2019.

Le complexe de Harry et Meghan comptera 300 maisons

Le complexe devrait comprendre 300 maisons une fois terminé, avec des tarifs commençant à un montant incroyable de 3,6 millions de livres sterling.

La princesse Eugénie et Jack, qui partagent deux enfants âgés de 3 août et Ernest, 1 an, possèdent une maison de vacances sur la propriété avec une vue imprenable sur l’Atlantique.

Un « Golden Visa », qui accorde une entrée sans visa dans l’espace Schengen de l’Union européenne, serait disponible pour les Sussex s’ils achètent une propriété au Portugal.

Avant de quitter leurs fonctions royales, Meghan et Harry ont rénové Frogmore Cottage avec 2,4 millions de livres sterling provenant des fonds des contribuables, selon les archives royales officielles.

Les habitants expriment leur indignation face à la nouvelle maison de vacances de Harry et Meghan

Pendant ce temps, les habitants de Comporta ont exprimé leur colère face au fait que leur front de mer autrefois public n’est désormais accessible qu’aux riches propriétaires immobiliers de la station balnéaire de CostaTerra.

Au Portugal, il était jusqu’à récemment illégal de restreindre l’utilisation des plages publiques. De nombreuses zones naturelles très appréciées dont les habitants de l’Algarve jouissaient traditionnellement librement ont été fermées à la suite de nouvelles règles qui permettent désormais aux conseils locaux et aux organisations gouvernementales de déclarer certaines plages « privées ».

Le local Andre Andrade a exprimé sa tristesse face à cette énorme étendue de terre portugaise démolie au profit des riches et retirée aux gens ordinaires qui créent des souvenirs ici depuis de nombreuses années, a rapporté UK Express.

Un autre local, Bradley McGuiness, a déclaré : « La pire chose qui puisse arriver sur la côte portugaise, une situation typique de cupidité. Prendre des terres et des propriétés aux habitants qui en profitent depuis des années.