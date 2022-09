NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La démonstration publique d’affection du prince Harry et de Meghan Markle à la suite d’un court service en l’honneur de la reine Elizabeth II mercredi a suscité des réactions mitigées.

Le prince Harry et sa femme se sont tenus la main en quittant Westminster Hall. Les autres couples royaux impliqués dans la procession marchaient les bras le long du corps.

L’expert royal Shannon Felton Spence a déclaré à Fox News Digital que l’action était très probablement une “démonstration de soutien affectueux” pour le prince Harry, mais a souligné que la famille royale était “au travail”.

“Bien qu’il n’y ait pas de “règles” formelles contre le PDA, nous ne le voyons pas souvent de la part des membres de la famille royale, car généralement, lorsque nous les voyons, ils sont au travail”, a expliqué Spence. “Ils présentent leur apparence la plus professionnelle. Quand nous voyons William et Catherine sortir, ce sont des collègues mari et femme.”

Spence a noté que les démonstrations publiques d’affection sont vues par les membres de la famille royale, y compris le prince William et Kate Middleton, mais qu’elles se produisent normalement lors d’événements moins formels.

“Cela arrive, mais généralement toujours dans un cadre approprié ou un événement moins formel (comme s’ils pratiquaient un sport)”, a-t-elle ajouté. “C’est pourquoi il est si frappant que Harry et Meghan aient toujours été si ouvertement affectueux l’un envers l’autre.

“Ce n’est pas que c’est inhabituel pour un mari et sa femme, c’est que nous n’avons tout simplement pas l’habitude de le voir de la part de la famille royale pendant qu’ils sont au travail.”

Kate Middleton et le prince William ont été vus main dans la main en public à plusieurs reprises.

La prise de main du duc et de la duchesse de Sussex mercredi a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Certains ont qualifié Markle de “soutenable”, tandis que d’autres l’ont qualifiée de “sans classe”.

“Meghan Markle est une épouse qui soutient tellement le prince Harry. La meilleure de la famille royale britannique”, a déclaré un internaute. a écrit.

“Continuez à vous tenir par la main, Harry et Meghan. Ça m’amuse de voir que ça dérange les gens. Lol”, a ajouté un autre. ajoutée.

“Je vois que Meghan ne pouvait toujours pas gérer tout le service sans s’accrocher à Harry, devait lui tenir la main en sortant absolument pas de cours”, a déclaré un utilisateur. a écrit.

“Quel dommage. Meghan et Harry n’avaient qu’à attirer l’attention sur eux en se tenant la main”, a ajouté un autre. ajoutée. « Totalement inapproprié, mais à quoi d’autre pouvez-vous vous attendre ? »

D’autres utilisateurs de médias sociaux ont souligné que Markle et le prince Harry n’étaient pas le seul couple royal à se tenir la main lors des événements de mercredi.

Zara Tindall, fille de la princesse Anne, et son mari Mike Tindall se sont tenus la main en arrivant à Westminster Hall. Cependant, il est important de noter que les deux ne détiennent pas de titres royaux.

Spence, un expert royal, a déclaré à Fox News Digital que la prise de main entre Harry et Meghan était compréhensible.

“Je leur donnerai un laissez-passer pour aujourd’hui lorsqu’ils sortiront de Westminster Hall parce que cette procession a dû être très traumatisante pour Harry, et ils sont tous en deuil”, a-t-elle déclaré.

Le prince Harry a l’habitude d’être publiquement affectueux avec Markle. Avant d’épouser la duchesse de Sussex, le prince l’a embrassée sur la joue à la clôture des Jeux Invictus en 2017. Cette décision a fait les gros titres des médias à l’époque.

Ils ont partagé une ou deux lèvres depuis lors lors de quelques événements, dont un match de polo en 2018. Ce baiser a été comparé au baiser photographié du prince Charles et de la princesse Diana lors d’un match de polo en 1985.

Ashley Papa de Fox News a contribué à ce rapport.