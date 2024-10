Le prince Harry heureux que Lilibet ait les gènes « forts » de Meghan

Le prince Harry s’est extasié devant sa petite fille, la princesse Lilibet, lors de sa présence aux Well Child Awards.

S’adressant à l’une des personnes présentes, Sophie Vokes-Dudgeon, Harry s’est exclamé devant les cheveux épais de Lili.

Écrire pour Bonjour! Magazine plus tard, Sophie a expliqué : « Dès son arrivée dans la salle de réception, il avait une énergie contagieuse en lui, et il n’y avait aucun air ni grâce alors qu’il discutait avec animation de ses propres enfants avant l’événement. Archie et Lili ont eu la chance d’avoir les cheveux épais de leur mère, nous a-t-il dit avec modestie, tout en s’étonnant que Lili ne tarde pas à pouvoir s’asseoir sur les siens. »

Parlant de l’une de leurs précédentes participations à la remise des prix, Sophie a ajouté à propos de Harry et de sa femme Meghan Markle : « Sa merveilleuse épouse Meghan tenait le fort, a-t-il dit, les mains pleines non seulement de leurs deux enfants mais aussi de leurs trois chiens, qu’il en plaisantant, ils n’étaient pas tout à fait dressés à la maison, sans parler des poules ! »

Le prince Harry a quitté la famille royale en 2020 aux côtés de son épouse Meghan Markle et de son fils, le prince Archie. Le couple a ensuite accusé la famille royale de faire preuve de racisme envers leur fils et a publiquement partagé ses griefs à la télévision. Harry et Meghan vivent désormais en Californie, où ils ont également accueilli leur fille, la princesse Lilibet.