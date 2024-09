Le prince Harry hérite des millions de dollars de la reine mère à l’occasion de son 40e anniversaire | Royal | Actualités

La reine mère avait 94 ans au moment de la création du fonds. L’argent devait être distribué aux membres de sa famille les plus jeunes, avec un premier versement à leur 21e anniversaire et un deuxième versement à leurs 40 ans.

Un ancien conseiller du palais a déclaré : « À l’époque, un fonds fiduciaire avait été créé. C’était un moyen pour la reine mère de mettre de l’argent de côté pour quand ses arrière-petits-enfants seraient plus âgés et un moyen de transmettre une partie de son patrimoine de manière fiscalement avantageuse. C’était un moyen de réserver une partie de son patrimoine pour eux. »

On pense qu’Elizabeth, la défunte reine mère, a laissé plus à Harry qu’à William, avec la présomption que William recevrait la fortune du duché de Cornouailles lorsqu’il deviendrait héritier présomptif.

Le roi Charles et la reine Camilla se sont joints au prince et à la princesse de Galles pour souhaiter un joyeux anniversaire au prince Harry en ligne.

Le compte officiel X de la famille royale a publié les vœux d’anniversaire au prince Harry tôt ce matin, tandis que le compte officiel de William et Kate a partagé une salutation similaire en milieu de matinée.

Le message du roi et de la reine sur les réseaux sociaux disait : « Nous souhaitons au duc de Sussex un très joyeux 40e anniversaire aujourd’hui ! »

Sur la photo accompagnant la publication, on voit un prince Harry souriant et riant portant une veste de costume gris clair, une chemise blanche et ses bracelets emblématiques – et il est photographié en train de sourire hors caméra. La photo est également accompagnée d’un émoji représentant un gâteau d’anniversaire rose.

Le prince et la princesse de Galles ont également célébré le 40e anniversaire du duc avec un message sincère partagé sur les réseaux sociaux.

On pouvait y lire : « Je souhaite un joyeux 40e anniversaire au duc de Sussex ! »