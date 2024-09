Le prince Harry fêtera ses 40 ans avec un salaire de 8,5 millions de dollars provenant d’un domaine royal

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu De plus, vous bénéficiez d’un accès spécial à certains articles et à d’autres contenus premium avec votre compte, gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui comprend notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Le prince Harry devrait recevoir un salaire de 8,5 millions de dollars le jour de son anniversaire, mais il semble que tout le monde ne le célèbre pas.

Le journal britannique Mirror avait déjà rapporté que le duc de Sussex, qui fêtera ses 40 ans dimanche, recevrait la plus grosse somme d’argent de la succession de son arrière-grand-mère. Le journal a indiqué que le montant était supérieur à celui reçu par le prince William à ses 40 ans, car le prince de Galles est l’héritier du trône britannique.

La reine mère est décédée en 2002 à l’âge de 101 ans.

La présentatrice et photographe britannique Helena Chard a déclaré à Fox News Digital que l’héritage conséquent rendrait probablement William, 42 ans, « mécontent » après les révélations de son jeune frère qui ont ébranlé la monarchie.

« [He feels] « Harry n’a pas soutenu la famille royale, il a été cinglant et blessant », a affirmé Chard. « Le prince Harry, au contraire, sera ravi d’avoir remporté le prix le plus prestigieux car il s’est toujours senti inadéquat face au prince William ».

« Le roi Charles sera très soulagé de savoir que le prince Harry sera désormais à l’aise financièrement pendant un certain temps et ne ressentira pas le besoin d’écrire d’autres mémoires attaquant la famille royale », a affirmé Chard.

« Je ne pense pas que le roi Charles sera plus enclin à parler avec son fils en raison du combat en cours du prince Harry contre le gouvernement britannique au sujet de la sécurité financée par les contribuables. Harry a désespérément besoin de l’aide de son père pour obtenir la protection de sécurité qu’il souhaite. »

Christopher Andersen, auteur de « Le Roi, » avait précédemment expliqué à Fox News Digital que la reine mère avait placé les deux tiers de sa fortune estimée à 120 millions de dollars dans un fonds fiduciaire pour ses arrière-petits-enfants.

« Elle savait que lorsque le prince William deviendrait prince de Galles, ce qu’il fit lorsque son père devint roi, il hériterait du duché de Cornouailles, qui possède aujourd’hui des actifs de plus d’un milliard de dollars », a-t-il expliqué. « Entre-temps, la valeur du trust a simplement augmenté, et la part de Harry avec elle. »

L’experte royale Hilary Fordwich Il a également déclaré à Fox News Digital que William « n’était pas content » du paiement pour l’anniversaire d’Harry.

« Le prince William ne serait pas content que le prince Harry hérite de 8,5 millions de dollars de son arrière-grand-mère, la reine mère », a affirmé Fordwich. « Ce n’est pas tant qu’il en veut à cet argent. Mais la reine mère ne pouvait pas prévoir ce que le prince Harry a fait à la famille. »

« Elle détestait Wallis Simpson pour les dommages qu’elle a causés à la monarchie et à toute sa famille avec la crise d’abdication », a déclaré Fordwich, faisant référence à la divorcée américaine qui a poussé l’oncle de la reine Elizabeth II, Édouard, duc de Windsor, à abdiquer le trône.

Lorsqu’Édouard renonce à son titre de monarque, son frère George VI est couronné roi. Sa fille, la princesse Élisabeth, devient la suivante dans l’ordre de succession au trône.

Édouard et Wallis furent séparés de la monarchie et éprouvèrent des difficultés financières. Ils continuèrent tous deux à écrire des mémoires pour subvenir à leurs besoins.

Mais tout le monde ne ressent pas forcément la même chose que William, a souligné Fordwich.

« Il y a [thought]… qu’une telle somme forfaitaire pourrait aider à compenser le besoin du prince Harry et de Meghan Markle de vendre davantage d’histoires royales », a-t-elle affirmé.

Chard affirme que l’héritage donnera au duc et à la duchesse de Sussex « un peu de répit » alors qu’ils continuent de mener leur vie en Amérique.

« Ce sera un très joyeux 40e anniversaire pour le prince Harry, qui sera ravi de recevoir [his] « L’héritage… », a déclaré Chard. « La famille royale, ainsi que le public, espèrent que les Sussex continueront leur vie sans créer de nouveaux dommages et bouleversements. »

« Pour l’instant et avec une vigueur renouvelée, le roi Charles et le prince William veulent se concentrer sur les choses qu’ils considèrent comme actuellement importantes », a-t-elle ajouté.

Ian Pelham Turner, expert royal, a déclaré à Fox News Digital qu’il pensait que le roi, âgé de 75 ans, devrait faire le premier pas vers des négociations de paix avec Harry. Selon certaines informations, le monarque aurait cessé de répondre aux appels téléphoniques de son fils.

« À mon avis, cette étape importante devrait forcer le roi Charles à agir, plutôt qu’à rester inerte, et à devenir le monarque que la Grande-Bretagne attend », a déclaré Turner. « À l’heure actuelle, c’est une tragédie que les valeurs que Harry et Meghan peuvent apporter à la Grande-Bretagne ne soient pas utilisées efficacement. Cet héritage est un triste rappel que son arrière-grand-mère… voyait le meilleur en lui. »

Andersen avait précédemment déclaré à Fox News Digital qu’il y avait une bonne raison pour laquelle la fiducie n’entrerait pas en vigueur avant le grand 4-0.

« Pourquoi 40 ans ? Pour une femme qui a presque vécu jusqu’à 102 ans, on peut imaginer que 40 ans semble être l’âge idéal pour gagner un peu d’argent supplémentaire – quand on est assez jeune pour l’apprécier mais aussi assez vieux, et espérons-le assez sage, pour ne pas le gaspiller », a déclaré Andersen.

« Bien sûr, l’arrière-grand-mère des princes n’aurait pas pu prévoir tous les problèmes qu’Harry a causés au reste de la famille. Je pense qu’elle l’aurait exclu [the trust] si elle l’avait su.

Le journal britannique Times a rapporté en 2020 qu’Harry avait reçu un legs de la reine mère, qui avait placé la majeure partie de sa richesse dans un fonds fiduciaire pour ses petits-enfants.

En 2002, le quotidien avait rapporté que la reine Elizabeth II avait évité de payer un impôt sur les successions de près de 20 millions de livres (environ 25 millions de dollars) sur l’héritage de sa mère. Cette mesure a accru la valeur de la fortune de ses petits-enfants.

Il a également été révélé que William et Harry ont tous deux payé 8,4 millions de livres sterling (environ 10 millions de dollars) en droits de succession sur la succession de 21 millions de livres sterling (environ 27 millions de dollars) de leur défunte mère, la princesse Diana.

Harry est tenu de payer des impôts sur tous ses futurs revenus commerciaux, a ajouté le média.

En juillet, le duché de Cornouailles a publié son rapport annuel intégré pour l’exercice 2023-2024, qui marque la première année complète de William en tant que duc de Cornouailles.

L’héritier du trône britannique hérita du domaine et du titre de son père. L’héritage fut transmis à Guillaume lorsque Charles monta sur le trône.

William a reçu un peu plus de 30 millions de dollars de sa première année complète de revenus provenant du domaine du duché de Cornouailles.

En tant que membre actif de la famille royale, William ne perçoit pas de revenus traditionnels, comme l’avait déjà rapporté le magazine People. Selon le magazine, ses dépenses annuelles sont en grande partie couvertes par le duché de Cornouailles, établi par le roi Édouard III en 1337 pour fournir des fonds à l’héritier.

Le média a rapporté que le domaine, d’une valeur de plus d’un milliard de dollars, s’étend sur 130 000 acres répartis dans 23 comtés d’Angleterre et du Pays de Galles. Il comprend des terres, des fermes, des maisons et d’autres actifs destinés à soutenir l’héritier et sa famille. Il semblerait que William paie l’impôt sur le revenu sur l’ensemble des revenus qu’il perçoit après déduction des dépenses du ménage. Celles-ci n’ont pas été précisées.

Dans ses mémoires « Spare », publiés en 2023, Harry affirme que les médias britanniques l’ont traité, lui et sa femme, comme des méchants, par rapport aux vertueux William et sa femme Kate Middleton. Harry a également accusé les responsables du palais d’avoir menti pour protéger son frère aîné.

Les Sussex ont cité le traitement raciste des médias envers Meghan, qui est biraciale, et le manque de soutien du palais comme raisons de leur décision en 2020 de quitter leurs fonctions royales et de s’installer aux États-Unis.

Dans une interview explosive avec Oprah Winfrey en 2021, le couple a décrit la famille royale comme indifférente aux problèmes de santé mentale de Meghan. Harry a décrit sa relation avec William comme « en suspens pour le moment ».

Harry vit en Californie avec sa femme, 43 ans, et leurs deux jeunes enfants.