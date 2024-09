Le prince Harry fête ses 40 ans : retour sur ses grandes étapes

LONDRES, ANGLETERRE –

Le prince Harry, autrefois connu comme le prince effronté avec un penchant pour les fêtes, a subi une transformation assez remarquable au fil des ans.

Alors qu’il monte au quatrième étage, le parcours du duc de Sussex, d’un jeune prince playboy à une personnalité publique déterminée, a captivé l’attention mondiale, à la fois bonne et mauvaise.

Sa vie a été façonnée par l’héritage de la princesse Diana, ses expériences dans l’armée britannique et, bien sûr, sa relation avec Meghan Markle.

Le parcours d’Harry jusqu’à ses 40 ans a été jalonné d’étapes et de défis importants. De son séjour au palais de Kensington à sa vie actuelle dans sa demeure de Montecito, il a su affronter les complexités des devoirs royaux, les pertes personnelles et l’examen public.

Son travail avec des organisations caritatives au Lesotho et au Botswana, ses discussions franches sur la santé mentale et sa décision de se retirer du métier de membre de la famille royale ont tous contribué à façonner l’homme qu’il est aujourd’hui.

L’évolution du prince Harry : du prince fêtard au duc déterminé

Le parcours du prince Harry, d’un membre insouciant de la famille royale à une personnalité publique déterminée, a été marqué par plusieurs moments clés, tous vécus sous les yeux du public. Ses premières années ont été marquées par la perte tragique de sa mère, la princesse Diana, alors qu’il n’avait que 12 ans. L’image d’Harry marchant solennellement derrière le cercueil de Diana l’a rendu cher au peuple britannique, mais a également eu un impact profond sur sa vie.

Le chemin vers la maturité d’Harry n’a pas été sans difficultés. En 2005, il a dû faire face à de vives critiques pour avoir assisté à une fête en portant un uniforme nazi, un incident pour lequel il s’est plus tard excusé en tant que grave erreur de jugement.

Mais c’est son service militaire qui l’a fait grandir. Harry est entré dans l’armée à 20 ans et y a servi pendant 10 ans, dont deux missions en Afghanistan. Cette expérience l’a transformé d’enfant en homme, lui inculquant un profond sens du devoir et de la compassion pour ses camarades militaires.

Après sa carrière militaire, Harry a mis ses expériences au service d’initiatives significatives. Inspiré par les Warrior Games pour les militaires américains blessés, il a fondé les Invictus Games en 2014. Cette compétition sportive internationale pour les vétérans blessés et malades est devenue une pierre angulaire du travail public d’Harry, mettant en valeur l’esprit « invincible » des militaires et de leurs familles.

Le prince Harry fait glisser une pierre de curling en place pour Emilie Poulin alors qu’elle se prépare à tirer lors d’un camp d’entraînement de curling en fauteuil roulant des Jeux Invictus, à Vancouver, en Colombie-Britannique, le vendredi 16 février 2024. (LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck)

La commentatrice royale Christine Ross affirme que cela représente une grande partie de son héritage.

« Je pense que les Jeux Invictus sont devenus un symbole déterminant pour le prince Harry, depuis le succès des premiers jeux jusqu’à leur succès et leur progression continus », m’a déclaré Ross.

« Il est très engagé dans le soutien aux vétérans et chaque événement lié à Invictus est un moment de gloire pour Harry. Au cours des 40 dernières années, nous l’avons vu comme un jeune garçon effronté, un jeune homme suivant le cercueil de sa mère, un soldat, un frère, un ami et maintenant un mari et un père. Je pense qu’il aimerait surtout être défini par son travail avec l’armée et en tant que père de famille », a-t-elle déclaré.

Faire face à l’attention des médias

Le duc de Sussex a dû faire face à une attention médiatique incessante tout au long de sa vie. La situation a atteint son paroxysme après que sa relation avec Meghan Markle a été rendue publique.

Dans une déclaration en 2016, Harry avait exprimé son inquiétude face à la « campagne impitoyable » menée contre son épouse, Meghan Markle, par la presse tabloïd britannique.

Il a souligné le coût humain de cette « propagande incessante », établissant des parallèles avec le traitement subi par sa mère, la princesse Diana.

Le prince Harry et Meghan arrivent à San Basilio de Palenque, en Colombie, le 17 août 2024 (AP Photo/Ivan Valencia)

La peur de Harry de voir « l’histoire se répéter » souligne l’impact profond que l’intrusion des médias a eu sur sa vie et ses relations. Il a également parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale, révélant qu’il avait consulté un conseiller des années après la mort de sa mère.

Il a reconnu avoir lutté contre l’agressivité, l’anxiété lors des engagements royaux et avoir été « très proche d’une dépression nerveuse à de nombreuses reprises ».

Dans ses mémoires, « Spare », Harry a admis avoir consommé de la cocaïne à 17 ans et s’être ensuite tourné vers l’alcool et les drogues expérimentales pour faire face à sa douleur émotionnelle. Il a décrit la période de 28 à 32 ans comme une « période cauchemardesque » dans sa vie, avec des crises de panique et une anxiété sévère.

Un nouveau chapitre : la vie au-delà des murs du palais

Le parcours du prince Harry et de Meghan Markle au-delà des murs du palais a commencé avec l’annonce de leur retrait de la famille royale en janvier 2020. Le couple a exprimé son intention de partager son temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord tout en devenant financièrement indépendant. Cette décision est intervenue après des mois de réflexion et de discussions internes, ainsi qu’un examen minutieux des médias, alors qu’ils cherchaient à se forger un nouveau rôle progressiste au sein de l’institution.

Après leur départ des fonctions royales, le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé en Californie en juin 2020. Ils se sont installés à Montecito, où ils résident désormais avec leurs deux jeunes enfants. Le couple s’est concentré sur l’établissement de son indépendance, en lançant le Fondation caritative Archewell et conclure des accords commerciaux avec des entreprises privées. Ils ont également créé leur Site Web Sussex.comqui met en lumière leurs efforts pour façonner l’avenir par le biais des affaires et de la philanthropie.

Malgré leur désir de vivre une vie plus indépendante, les Sussex ont dû faire face à des difficultés pour concilier vie privée et rôles publics. Ils ont fait part de leurs expériences, en participant à des interviews très médiatisées, notamment avec Oprah, et en publiant une docu-série sur Netflix. Bien qu’ils n’aient pas invoqué la vie privée comme raison pour laquelle ils se sont retirés des fonctions royales, ils ont continué à plaider pour des limites plus strictes autour de leur vie privée.

L’approche du couple reflète une négociation permanente entre le maintien de la vie privée et l’utilisation de leur plateforme pour partager leurs points de vue et leurs expériences. C’est une approche qui a plus qu’agacé la famille du prince Harry. Dans l’état actuel des choses, la relation entre le prince Harry et les Windsor, en particulier son père et son frère, est pour le moins fracturée, comme c’est le cas depuis sa décision de se retirer de la vie royale.

Réflexion sur la croissance personnelle et les aspirations futures

Alors que le prince Harry fête ses 40 ans, il se trouve à la croisée des chemins et réfléchit au chemin qui l’a conduit à cette étape importante. Harry se concentre actuellement sur sa vie aux États-Unis. Il n’a aucune envie de retourner à ses fonctions royales au Royaume-Uni, mais consacre plutôt son énergie à des causes qui lui tiennent à cœur, comme les Jeux Invictus, Archewell et sa vie de famille en Californie.

En tant que père très présent auprès d’Archie et de Lilibet, Harry a adopté le rôle qu’il désirait le plus. Sa vie domestique à Montecito est remplie de journées à la plage, de promenades avec le chien et de courses à l’école, ce qui reflète un changement de priorités par rapport à son ancien mode de vie royal.

Sur cette photo d’archives du 25 septembre 2019, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, tenant leur fils Archie, rencontrent l’archevêque anglican émérite, Desmond Tutu, et son épouse Leah au Cap, en Afrique du Sud (Henk Kruger/African News Agency via AP, Pool)

Harry souhaite à l’avenir étendre son travail humanitaire tout en préservant un équilibre avec sa vie de famille. Il prévoit de se consacrer davantage aux Jeux Invictus, dont le prochain événement est prévu pour 2025. De plus, Harry étudie de nouveaux projets, notamment des initiatives liées à la santé mentale dans les écoles et au bien-être numérique.

Alors qu’il entre dans sa cinquième décennie, Harry a déclaré à la BBC dans un communiqué qu’il restait attaché à la mission du Sussex de «se montrer et faire le bientout en s’efforçant d’aller de l’avant plutôt que de s’attarder sur les griefs passés.

Mais alors qu’il entre dans sa 40e année, le fossé entre Harry et sa famille demeure.

« Pour chacun d’entre nous, un anniversaire marquant est une occasion de réflexion, et pour le prince Harry, il y a effectivement beaucoup à faire ces dernières années », explique la commentatrice royale Sarah Hewson. « Le déménagement en Californie, le retrait des fonctions royales, la rupture avec sa famille, la mort de sa grand-mère la reine Elizabeth II et l’accession au trône de son père. »

Hewson a déclaré qu’Harry en avait fini avec le passé et qu’il s’agissait désormais d’aller de l’avant, mais il a ajouté qu’il n’était pas tout à fait clair à quoi cela ressemblerait. Meghan a sa nouvelle ligne de produits, American Riviera Orchard, et une émission sur le style de vie sur Netflix à venir ; pour Harry, il y a une série documentaire Netflix sur le polo ainsi que ses projets caritatifs.

« Mais quant à son objectif quotidien et à la direction qu’il prendra à partir de maintenant alors qu’il entame le prochain chapitre de sa vie, le jury n’a pas encore tranché. Ce qui est sûr, c’est que les profondes divergences entre Harry et son frère demeurent, le couple n’ayant même pas parlé lors des funérailles de leur oncle Lord Fellowes. Malgré les rumeurs selon lesquelles il souhaite « trouver un moyen de revenir », rien n’indique que cela soit une perspective réelle pour le moment », a déclaré Hewson.

Alors que Harry fête son anniversaire dimanche à Montecito, comment peut-on s’attendre à ce que la famille royale célèbre cette journée ? Christine Ross, experte de la famille royale, déclare : « Je suis convaincue que sa famille enverra des appels vidéo et des SMS privés au prince Harry pour son anniversaire. Les publications sur les réseaux sociaux que nous connaissons sont généralement réservées aux membres actifs de la famille royale. »

Alors que Harry se tourne vers l’avenir, ses objectifs sont de développer son travail caritatif tout en maintenant un équilibre avec sa vie de famille en Californie. Son dévouement aux Jeux Invictus et ses nouvelles initiatives en matière de santé mentale et de bien-être numérique témoignent de son engagement continu à avoir un impact positif.

Quel que soit le chemin que Harry choisit pour son avenir, son parcours rappelle le pouvoir de la croissance personnelle et l’importance de forger son propre chemin, même face à l’examen et aux attentes du public.