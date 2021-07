Le prince Harry « fera don du produit des mémoires à venir à une œuvre caritative » malgré des accords massifs avec Netflix et Spotify

PRINCE Harry fera don du produit de ses prochains mémoires à une œuvre caritative – malgré ses accords de contenu massifs avec Netflix et Spotify.

Harry, 36 ans, a secrètement écrit un livre sur sa vie dans la famille royale, sa relation avec sa femme Meghan et l’éducation de ses enfants.

Le prince Harry fera don du produit de son livre à une œuvre caritative Crédit : AFP ou concédants de licence

Ses mémoires couvriront sa vie de royal et sa relation avec sa femme Meghan

Bien que l’on ne sache pas quelle était l’avance pour le livre, Harry fera don des bénéfices à une œuvre caritative, selon l’éditeur Penguin Random House.

Harry et Meghan ont signé un méga-accord pluriannuel de 112 millions de livres sterling avec Netflix en 2020.

Le couple a accepté un contrat de plusieurs années pour produire des séries sur la nature, des documentaires et des émissions pour enfants.

De tels projets étaient recherchés, avait affirmé le prince Harry dans leur interview explosive d’Oprah Winfrey en mars, car sa famille l’avait coupé financièrement début 2020 après avoir annoncé leurs plans Megxit.

S’adressant à Oprah à propos de l’accord de streaming, le joueur de 36 ans a déclaré: « Nous n’avions pas de plan.

« Cela a été suggéré par quelqu’un d’autre au point où ma famille m’a littéralement coupé financièrement, et j’ai dû assurer la sécurité pour nous. »

Il a ajouté: « J’ai ce que ma mère m’a laissé, et sans cela, nous n’aurions pas pu le faire [move to the US]. »

Archewell Productions du duc et de la duchesse de Sussex a annoncé mercredi dernier qu’un programme portant le titre provisoire « Pearl » serait développé pour le service de streaming.

Meghan a créé l’idée de la série animée axée sur la famille, qui a été inspirée par une variété de femmes de l’histoire.

Elle sera productrice exécutive avec le cinéaste David Furnish, qui a travaillé comme producteur sur Rocketman et Sherlock Gnomes.

« Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est en voyage de découverte d’elle-même alors qu’elle essaie de surmonter les défis quotidiens de la vie », a déclaré Meghan dans un communiqué.

« Je suis ravie qu’Archewell Productions, en partenariat avec la plate-forme puissante de Netflix, et ces incroyables producteurs, vous propose cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l’histoire », a-t-elle ajouté.

Harry et Meghan ont également signé un accord de 18 millions de livres sterling avec le géant du streaming Spotify.

Dans un communiqué, le duc, 36 ans, a déclaré: « J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

« J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous ont plus en commun qu’on ne le pense.

« Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. »

Harry aurait travaillé sur le livre depuis environ un an – avec un manuscrit qui devait à l’origine être remis aux éditeurs le mois prochain.

Cependant, cela a ensuite été repoussé jusqu’en octobre, mais le premier projet est « presque complètement écrit » selon Page Six.

Un texte de présentation de l’éditeur Penguin Random House se lit comme suit: «Dans un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures , les pertes et les leçons de vie qui ont contribué à le façonner.

Le texte de présentation indique que le livre couvrira « la vie d’Harry aux yeux du public, de son enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan et la joie qu’il a trouvée en étant un mari et père ».

Il promet également « un portrait personnel honnête et captivant ».