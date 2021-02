C’est Hollywood Harry!

Le vendredi 5 février Prince Harry a été repéré en train de filmer avec James Corden à Los Angeles. Les deux ont été photographiés au sommet d’un bus à impériale en plein air, exploité par une société de tourisme populaire, avec une petite équipe de tournage, laissant un studio contenant la scène sonore où l’hôte tourne. The Late Late Show avec James Corden.

Selon Gens, Harry, 36 ans, et James, 42 ans, filmés pour Covoiturage Karaoké, le segment musical récurrent populaire de la série, et étaient également accompagnés d’une escorte de police et de l’équipe de sécurité privée du duc de Sussex. Harry semblait de bonne humeur, souriant alors qu’il était assis dans le bus avec James, un ami de longue date qui fréquentait sa femme et sa femme. Meghan Marklemariage royal de 2018 et même animer la réception.

Cela a marqué une rare apparition publique pour le duc, qui a passé la plupart de son temps pendant la pandémie de coronavirus à Montecito, en Californie, situé à 90 miles au nord-ouest de Los Angeles, avec Meghan, 39 ans, et leur fils de 21 mois Archie Harrison. La famille a déménagé dans la ville californienne, qui abrite d’autres célébrités telles que Oprah Winfrey et Ellen Degeneres, l’année dernière à la suite de la sortie officielle du couple de ses fonctions de membres supérieurs de la famille royale du Royaume-Uni.

Meghan, une ancienne Costume actrice et native de Los Angeles, et Archie n’a pas rejoint Harry et James pendant leur tournage.