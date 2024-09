Le prince Harry fait une déclaration touchante à propos d’Archie et Lilibet

Le prince Harry, qui s’apprête à célébrer son 40e anniversaire le 15 septembre chez lui en Californie avec ses « amis proches », a fait une déclaration significative avant son grand jour.

Le duc de Sussex a finalement révélé le « meilleur cadeau » qu’il ait jamais reçu dans sa première déclaration depuis la vidéo émouvante de Kate Middleton sur sa santé.

Harry a écrit dans l’e-mail à Personnes magazine : « Le plus beau cadeau que j’ai jamais reçu, c’est sans aucun doute mes enfants. J’aime les voir grandir chaque jour et j’adore être leur papa. »

Le fils cadet du roi Charles III, Harry, aurait envoyé un e-mail au média pour révéler la joie qu’il ressent en voyant son fils et sa fille avec sa femme Meghan Markle. Le duc se concentre désormais sur le fait de profiter de la vie avec sa famille après des années de réflexion personnelle.

En outre, la publication a cité son travail en cours dans le cadre des projets de la Fondation Archewell et du prochain documentaire Netflix Polo, qui doit sortir en décembre.

Harry devrait fêter son 40e anniversaire avec Meghan, Archie et Lilibet lors d’une célébration discrète dans leur manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie. Cette célébration serait « suivie d’une réunion avec des amis proches du monde entier », tandis que Hello! a annoncé qu’il partirait pour une « escapade de week-end » dans les montagnes avec ses amis.

Le père de deux enfants doit également se lancer dans un voyage solo chargé à New York plus tard ce mois-ci pour « faire progresser un certain nombre de ses mécénats et initiatives philanthropiques », a déclaré son équipe.

Bien que le duc et la duchesse de Sussex élèvent Archie et Lilibet loin des projecteurs, ils ont donné un aperçu de la personnalité de leurs enfants.

Lors de leur voyage en Colombie en août, Meghan a noué un lien avec un élève de maternelle lorsqu’elle a déclaré que l’élève avait le « même âge » que son fils et a exprimé sa fierté lors du panel Femmes afro-descendantes et pouvoir que Lili « ait trouvé sa voix ».

On dit qu’Harry serait réticent à montrer ses enfants en public, non pas par désir de les cacher mais pour protéger leur vie privée et leur sécurité contre des menaces potentielles.

Malgré les récentes spéculations, un retour aux fonctions royales n’est pas d’actualité pour Harry alors qu’il entre dans la quarantaine.

Avec des tensions persistantes entre lui, son père, le roi Charles et son frère, le prince William, le duc est heureux de sa vie à Montecito, où il élève sa jeune famille avec Meghan.

D’autre part, son programme comprend une visite à New York plus tard ce mois-ci dans le cadre de plusieurs projets qui lui tiennent à cœur, notamment l’organisation à l’origine du prix de l’héritage de la princesse Diana.