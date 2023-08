Le prince Harry fait les courses pour sa femme Meghan Markle au Japon lors d’un voyage avec son copain de polo Nacho Figueras

Alors que le prince Harry est en voyage solo en Asie, il pense à sa femme Meghan Markle.

Le duc de Sussex, 38 ans, a retrouvé son ami de longue date et champion de polo argentin Ignacio « Nacho » Figueras pendant son séjour à Tokyo.

« Shopping pour nos femmes », a partagé Figueras sur son Instagram.

« Un grand merci à Tokyo pour votre généreuse hospitalité et votre gentillesse envers nous. Et bien sûr, pour votre soutien continu à @sentebale ! »

Les deux copains ont été aperçus croisant les bras, épaule contre épaule dans un magasin avec des sacs à dos, des chaussures et une variété d’articles derrière eux. Le prince Harry et Figueras arboraient des lunettes de soleil avec des regards sérieux sur leurs visages.

Harry voyage en Asie sans Markle, 42 ans, et les enfants Archie, 4 ans, et Lilibet, 2 ans.

Alors que Harry était sur sa tournée asiatique, Markle a assisté à un autre type de tournée, la tournée Eras de Taylor Swift. La duchesse de Sussex a assisté au concert de Swift mardi au SoFi Stadium de Los Angeles, a confirmé une source au magazine People.

Figueras est marié à la femme d’affaires Delfina Blaquier, sa femme depuis plus de 15 ans. Ils partagent quatre enfants ensemble.

En 2020, Figueras a partagé avec Fox News Digital le secret de leur mariage durable.

« Je pense que le respect et faire beaucoup de choses ensemble, un peu comme pouvoir vivre une vie amusante, une vie de montagnes russes pleine de choses. »

Le duc de Sussex et le champion de polo se sont réunis en Asie pour l’événement Sports Values ​​Summer Edition de l’International Sports Promotion Society (ISPS). Les amis de longue date faisaient partie d’un panel qui comprenait le fondateur de l’ISPS Handa Haruhisa Handa, la présidente de Sentebale Sophie Chandauka, le vétéran de la Royal Australian Navy et le médaillé d’or des Invictus Games Steve James et d’autres.

Sentebale est une organisation caritative fondée par Harry et le prince Seeiso du Lesotho visant à soutenir les enfants et les jeunes touchés par la pauvreté et le VIH/sida en Afrique du Sud.

Après que Harry et Figueras soient allés faire des courses pour leurs femmes, les deux ont été vus voyager ensemble à l’aéroport.

« Merci Tokyo… Singapour nous voilà », a partagé Figueras sur son histoire Instagram avec une photo d’eux portant leurs bagages.

Harry et Figueras se rendent à Singapour pour participer à la Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2023 samedi. La coupe permettra de récolter des fonds pour l’association Sentebale.

Ce n’est pas la première fois que des amis de longue date jouent ensemble dans un match de polo.

En mai dernier, les deux ont partagé le terrain de polo lors d’un match à Santa Barbara avec l’équipe de Los Padres.

« Ravi de rouler aux côtés de mon ami, le prince Harry, et du reste de l’équipe Los Padres au @santabarbarapoloclub’s Harry East Memorial Tournament », a déclaré Figueras en légende du cliché. « Nous avons roulé ensemble plusieurs fois au fil des ans et maintenant que nous sommes tous les deux parents, c’est très spécial de pouvoir passer ce temps ensemble. »

Les copains de polo ont joué côte à côte dans divers matchs de charité au cours de la dernière décennie.

Outre leur amour du sport, ils ont noué une amitié spéciale et se sont liés par la paternité. Figueras a été l’un des premiers à rencontrer Archie, le premier-né de Harry.

Considéré comme le « David Beckham de Polo », Figueras a également parlé de la relation entre Harry et Markle dans leurs docuseries Netflix, « Harry & Meghan ».

L’ancien mannequin a partagé qu’Harry lui avait dit, ainsi qu’à sa femme, après avoir rencontré l’actrice de « Suits », qu’elle pourrait être « la bonne ».

« On pouvait dire tout de suite que ces yeux étaient ceux de quelqu’un qui était tombé amoureux », a noté Figueras.

Depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales et ont déménagé à Montecito, en Californie, Figueras a poursuivi sa longue amitié avec Harry, qu’il s’agisse de voyager dans le monde entier lors de voyages caritatifs, de se lier à la paternité et de partager leur amour pour le polo.

