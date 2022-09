Le prince Harry fait l’éloge de l’ancien Royal Marine, amputé, après avoir mis fin au triathlon en raison d’une “douleur atroce”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry a montré son soutien à l’ancien Royal Marine Lee Spencer, qui est amputé, après avoir été incapable de terminer un défi de triathlon en raison d’une “douleur atroce”.

Mardi, Spencer a partagé une vidéo Instagram d’un appel Zoom entre lui et le duc de Sussex, dans laquelle Harry a consolé et félicité le vétéran.

Spencer avait aspiré à nager 22 miles, à parcourir 1 060 miles à vélo et à parcourir 45 miles à travers le Royaume-Uni avant de se retirer du défi pendant l’étape cycliste après avoir ressenti de la douleur.

“Vous avez en gros encerclé tout le Royaume-Uni et escaladé deux montagnes, et après cela, et seulement après cela, votre souche a-t-elle commencé à vous poser quelques problèmes au point où vous avez dû vous retirer de la toute dernière phase de celui-ci, ” Harry a dit à Spencer depuis son domicile de Montecito, en Californie.

Il a poursuivi : “Mais tu as tellement investi là-dedans. J’espère que tu es vraiment heureux, je sais que tu ne l’es pas, mais j’espère que tu te sens vraiment fier d’avoir fait ce que tu as fait.”

Harry ajouta : “Et je n’ose pas demander quelle est la prochaine étape ou si c’est maintenant l’objectif – c’est la tâche de relever ce défi.”

“Pour moi, il s’agissait toujours de faire passer le message, non seulement pour mon handicap, mais aussi pour garder les hommes et les femmes militaires blessés et blessés dans la conscience de la nation”, a déclaré Spencer. “Ce sont les deux choses qui sont primaires.”

Spencer a poursuivi en disant qu’il “allait presque certainement réessayer”, mais qu’il aborderait la partie cycliste du défi “différemment”.

“Je dois faire quelque chose qui, à mon avis, compte”, a-t-il déclaré.

Harry a noté qu ‘”il y a une échelle de choses qui comptent”.

“Il y a une échelle de choses qui comptent. Il y a une échelle de choses qui comptent pour vous, et qui comptent pour les autres, pour les Marines, pour votre communauté.”

Il a observé que Spencer avait “commencé de manière si extrême” mais qu’il y avait “toute une liste d’options” qu’il pouvait explorer.

“Vous n’avez peut-être pas terminé celui-ci, mais vous l’avez certainement réalisé dans mon esprit, alors bravo, merci d’avoir passé du temps à discuter avec moi”, a déclaré Harry.

“C’est bon de vous voir si bien et en bonne santé et heureux et souriant, tenez-moi au courant “Je suis déjà excité par la prochaine aventure – petite aventure, pas massive.”

Spencer a exprimé sa gratitude pour les mots d’encouragement de Harry dans une longue légende qui accompagnait sa vidéo Instagram.

“J’ai tellement de chance d’avoir le soutien du duc de Sussex, et j’ai été bouleversé quand il m’a appelé pour discuter quand j’ai terminé le triathlon”, a-t-il écrit.

“Cela ne s’est pas terminé comme je l’avais espéré et j’ai été amèrement déçu, sentant que j’avais laissé tomber mon équipe et tous ceux qui m’avaient soutenu. Mais ses paroles très aimables m’ont aidé à gérer cette déception et à commencer à voir un beaucoup de points positifs.”

Il a poursuivi : “Quand vous mettez votre tête au-dessus du parapet et que vous tentez quelque chose que personne, valide ou handicapé, n’a essayé auparavant, il y a une chance que cela ne se passe pas comme vous le vouliez ou l’aviez prévu.

“Je continuerai à prouver que personne ne devrait être défini par le handicap et à garder les militaires blessés et blessés dans la conscience des nations.”

L’ancien militaire a conclu sa légende avec une invitation pour Harry, en écrivant : “Et, je suis désolé, monsieur, parce que je ne peux pas promettre que mon prochain défi ne sera pas aussi extrême, mais peut-être que la prochaine fois vous me rejoindrez !”

Spencer a servi 24 ans en tant que Royal Marine Commando pendant 24 ans, au cours desquels il a survécu lors de trois tournées opérationnelles en Afghanistan.

En 2014, il a perdu sa jambe droite après s’être arrêté pour assister à un accident de la circulation survenu dans le comté britannique de Surrey.

Le prince Harry a également une formation militaire, ayant servi pendant 10 ans dans l’armée royale britannique. Il a effectué deux périodes de service en Afghanistan et a atteint le grade de capitaine avant de quitter les forces armées en 2015.

Harry avait précédemment affiché son soutien à Spencer en 2016. L’ancien Marine était membre d’une équipe d’aviron de quatre personnes composée d’anciens combattants handicapés. Ils sont devenus la première équipe entièrement amputée à traverser un océan à la rame lorsqu’ils ont traversé l’océan Atlantique en 46 jours.

Au cours de leur voyage, le prince Harry, dont la fondation Invictus Games a soutenu leur mission et leur rétablissement, a fait un appel surprise pour encourager l’équipage.