Le prince Harry fait le point sur Archie et Lilibet lors d’un appel vidéo aux lauréats des prix caritatifs: “Ils vont très bien”

Le prince Harry s’est illuminé en parlant de ses enfants, Archie et Lilibet, tout en discutant avec les familles de l’organisation WellChild par appel vidéo après avoir manqué la cérémonie annuelle de remise des prix en septembre à la suite du décès de sa grand-mère, la reine Elizabeth II.

Le duc de Sussex est le parrain de WellChild depuis 2007 et a assisté à de nombreux événements en soutien à la fondation à but non lucratif qui permet “aux enfants et aux jeunes ayant des besoins de santé graves et complexes d’être soignés à domicile plutôt qu’à l’hôpital, dans la mesure du possible. .”

En parlant avec Henry Waines, 4 ans, et ses parents, Shevonne et Ben, le prince Harry a admis qu’il avait une chose spéciale en commun avec le petit garçon.

“Je m’appelle aussi Henry, mais tout le monde m’appelle Harry. Ne demandez pas, je ne sais pas pourquoi”, a-t-il déclaré.

Shevonne a dit à Harry: “Vous êtes l’inspiration pour laquelle Henry s’appelle Henry.” Le prince a immédiatement jeté ses mains sur ses yeux et est devenu ému en répondant : “Ne me dis pas ça !”

Henry a reçu le Inspirational Child Award pour les 4 à 6 ans lors de la cérémonie le mois dernier, que le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont dû manquer en raison du décès soudain de la reine.

“C’est un prix très, très cool. Tu sais, j’étais censé être celui qui te le remettait, et je n’ai malheureusement pas pu être là. Je suis désolé que nous n’ayons pas pu nous rencontrer, Henry.” dit Harry.

“Ça va,” répondit Henry.

“Je vais vous dire, vous parlez exactement comme mon fils, Archie. … La même petite voix grinçante. J’adore ça”, a ajouté le duc de Sussex.

« Comment vont Archie et Lilibet ? » le jeune a demandé au prince Harry.

“Ils vont très bien”, a-t-il déclaré. “Archie est très, très occupé, et Lili apprend à utiliser sa voix, ce qui est génial.” Il a rappelé au petit de “continuer d’être le garçon courageux que vous êtes” et a rendu hommage à ses parents.

“Tu as les mains pleines de la plus belle des manières,” dit Harry.

Tout en parlant avec une autre famille de leur Labradoodle qui est en formation pour devenir un chien d’assistance pour leur fille, Isabel, Harry a admis que sa maison était également assez pleine d’animaux.

“Je vais vous dire quoi, nous avons tous besoin d’un chien qui nous calme”, ​​a-t-il déclaré. “J’en ai trois dans cette maison maintenant, alors [we] ont essentiellement cinq enfants. À eux trois, ils se bousculent pour chasser les écureuils et nous causent toutes sortes de problèmes chaque jour. Mais ce sont aussi des chiens de soutien émotionnel, à 100 %, quand ils se comportent bien.”

“Nos remarquables gagnants et leurs familles ont été ravis d’avoir cette chance supplémentaire de célébrer leurs réalisations, d’autant plus que l’événement de cette année s’est déroulé dans des circonstances uniques”, a déclaré le directeur général de WellChild, Matt James, à Fox News Digital.

“Le duc a reconnu les immenses défis auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes qui font face à de graves problèmes de santé avec positivité, résilience et courage et le dévouement de ceux qui les entourent, des frères et sœurs, des professionnels et des bénévoles qui se sont surpassés pour les aider à traverser ces défis. fois.”

Harry et Meghan ont récemment assisté à un événement WellChild en septembre et devaient remettre des prix lors de la cérémonie de cette année jusqu’à ce que les médecins annoncent leurs inquiétudes concernant la santé de la reine Elizabeth.

Au moment de la mort de la reine le 8 septembre, l’organisation s’est abstenue de partager du contenu social en son honneur.

“C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de SM la reine Elizabeth II, grand-mère de notre patron le duc de Sussex”, ont-ils écrit. “Nos pensées vont à toute la famille royale en ces moments difficiles. Nos réseaux sociaux resteront silencieux pendant cette période de deuil.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé aux États-Unis en raison de ce qu’ils ont décrit comme l’intrusion des médias britanniques et leur comportement raciste envers leur famille.

Ils sont restés au Royaume-Uni tout au long de la période de deuil de 10 jours pour les funérailles de la reine. Avant la mort de la reine Elizabeth, Harry et Meghan se sont rendus en juin pour la célébration du jubilé de platine de la reine.