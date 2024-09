Le prince Harry fait face à un échec déchirant à l’approche d’un anniversaire historique

Le prince Harry s’apprête à fêter son anniversaire marquant, mais avec un camouflet notable : son frère éloigné, le prince William, ne le contactera pas, a révélé une source.

Bien que le duc de Sussex ait exprimé son enthousiasme à l’approche de son anniversaire marquant, une source proche a partagé que malgré le bonheur général, Harry sera contrarié par le manque de contact avec son frère.

« J’étais anxieux à l’idée d’avoir 30 ans, mais j’ai hâte d’avoir 40 ans », a déclaré Harry. « Devenir père de deux enfants incroyablement gentils et drôles m’a donné une nouvelle perspective sur la vie et m’a permis de me concentrer davantage sur tout ce que je fais. »

« Être papa est l’une des plus grandes joies de la vie et cela ne m’a rendu que plus motivé et plus engagé à faire de ce monde un endroit meilleur », a-t-il ajouté.

Cependant, sa journée serait gâchée par l’absence d’appels téléphoniques des membres de la famille royale, selon un extrait de son père, le roi Charles. Le miroir.

La publication a également révélé que le prince de Galles « ne commémorera pas cette journée de quelque manière que ce soit, soulignant le fossé béant qui existe toujours entre eux ».

Bien qu’ils se soient croisés lors de la cérémonie commémorative de leur oncle Lord Robert Fellowes, les frères ne se parlaient pas.

« Quelle différence les années ont apporté. Quand Harry a eu 30 ans, il semblait que rien ne pouvait s’interposer entre lui et son frère », a déclaré une source au média.

« Ensemble, ils étaient prêts à devenir le nouveau visage de la famille royale, injectant une modernisation bien nécessaire à The Firm.

« Mais maintenant, William et Harry ne se parlent même plus. Avant, ils célébraient toujours ensemble les événements importants, mais il n’y aura pas de communication transatlantique entre eux le jour de la naissance d’Harry. »