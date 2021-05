Le prince Harry fait de l’EMDR pour faire face au traumatisme de la mort de la princesse Diana

Le prince Harry, dont la mère, la princesse Diana, est décédée violemment et soudainement à l’âge de 12 ans, a au cours des dernières années partagé intimement les effets de son traumatisme sur la santé mentale et la manière dont la thérapie l’a aidé à faire face à ses souffrances. Dans sa nouvelle série documentaire Apple TV + sur la santé mentale avec Oprah Winfrey diffusée vendredi, Harry partage son expérience avec une thérapie spécifique qu’il a trouvée particulièrement efficace: l’EMDR.

La désensibilisation et le retraitement des mouvements oculaires (EMDR) a été développé par la psychologue Francine Shapiro dans les années 1980 pour aider les gens à soulager la détresse liée à des souvenirs douloureux. La thérapie est utilisée par les cliniciens depuis des décennies, mais elle est devenue un traitement de plus en plus populaire et recherché pour faire face aux expériences de vie traumatisantes ou défavorables.

Dans les docu-séries, Harry montre aux téléspectateurs l’expérience de l’utilisation de l’EMDR pour remédier à l’inconfort qu’il ressent lorsqu’il se rend à Londres, ce qui lui rappelle la perte de sa mère. Harry dit qu’il se sent nerveux, tendu et creusé. Il pense être «traqué», «impuissant» et comme «il n’y a pas d’échappatoire».

Pendant la séance, alors que le clinicien l’encourage à suivre la mémoire, les sensations, les sentiments négatifs, on voit Harry tapoter alternativement sur chaque épaule. Le clinicien continue de poser des questions sur la texture de la mémoire et demande finalement ce qu’il préfère ressentir à la place. Au fur et à mesure que le traitement progresse, Harry dit qu’il se déplace vers un lieu de «calme» et de «force».

«C’est presque une vague qui ne peut être arrêtée parce que les gens entendent leurs amis en parler, ils voient les changements chez les membres de leur famille», a déclaré Wendy Byrd, conseillère professionnelle et présidente du conseil d’administration de l’EMDR. Association internationale. «Quand j’ai été formé en 2008, je devais entrer et expliquer ce qu’était l’EMDR et dire à mes clients pourquoi je pensais que c’était une si bonne thérapie. … Maintenant, je dirais que presque tout le monde qui vient à ma porte le demande moi pour EMDR. «

Harry, qui a déclaré que traiter son traumatisme était essentiel à la fois pour son propre bien-être et pour la santé de sa relation avec sa femme la duchesse de Sussex, a déclaré qu’il avait expérimenté l’EMDR après des années de thérapie comportementale traditionnelle.

« L’une des plus grandes leçons que j’ai jamais apprises dans la vie est que vous devez parfois revenir en arrière et faire face à des situations vraiment inconfortables et être capable de les traiter afin de pouvoir guérir », a-t-il déclaré.

USA TODAY s’est entretenu avec Byrd sur le fonctionnement de l’EMDR et sur les personnes qu’il aide.

Qu’est-ce que l’EMDR?

L’EMDR engage votre système de traitement adaptatif de l’information en évoquant les expériences traumatisantes du passé dans un espace sûr, afin que votre cerveau puisse essentiellement les retraiter.

« L’EMDR permet au cerveau de guérir d’expériences traumatisantes, défavorables ou accablantes en permettant au cerveau de traiter ces informations et de les stocker d’une manière où le cerveau sait maintenant: ‘Je suis dans une situation différente, cela n’arrive pas à moi plus »», a déclaré Byrd.

Le principe sous-jacent de l’EMDR réside dans ce qu’on appelle le système de traitement adaptatif de l’information. Notre cerveau et notre corps ont un mécanisme intégré de traitement des informations. Mais parfois, surtout lorsque nous subissons un traumatisme, ce mécanisme devient dépassé.

Lorsque de nouvelles informations arrivent qui ressemblent à cette expérience indésirable, le cerveau les stocke au même endroit que le traumatisme d’origine, a déclaré Byrd. Cela peut rendre les choses de votre vie quotidienne qui ne sont pas menaçantes se sentir extrêmement dangereuses.

« C’est la voiture bleue qui roule sur la route, ou c’est le chien qui aboie, ou le visage de votre conjoint de cette manière tordue, et tout d’un coup, vous êtes bouleversé, vous êtes déclenché et submergé », a-t-elle déclaré.

Comment un clinicien mène-t-il l’EMDR?

Byrd a déclaré que lors d’une session EMDR, un clinicien posera des questions pour évoquer les composants d’une mémoire, y compris des informations sensorielles – telles que la vue, le son et l’odorat. Un clinicien vous demandera comment votre corps s’est senti pendant l’expérience, comment vous vous êtes senti pendant l’expérience – les informations émotionnelles qui se connectent à cette mémoire.

Finalement, le clinicien ajoutera des mouvements oculaires ou des tapotements. C’est ce qu’on appelle la stimulation bilatérale. Des études montrent que les mouvements oculaires facilitent le traitement de l’information et calment la physiologie d’une personne.

« Cela rendra quelque chose qui semble bouleversant, moins bouleversant. Cela aide le cerveau à créer des images très vives, moins vives. Et cela est en partie dû à ce que nous appelons une double attention, ce qui signifie que je suis présent dans la pièce avec le thérapeute. , ou sur Zoom, de nos jours, et je pense à cette expérience et à tous les ingrédients dont le cerveau a besoin pour engager ce mécanisme de traitement adaptatif de l’information. «

Une partie du retraitement est effectuée par le clinicien qui introduit des éléments positifs dans le rappel. Un thérapeute demandera: « Que voulez-vous penser maintenant de cette expérience? »

« Cela apporte les informations actuelles. Peut-être que le positif est que c’est fini, ou peut-être que c’est que vous avez appris de cela ou que maintenant vous en êtes digne », a-t-elle déclaré.

Quel est le stimulus le plus efficace pendant l’EMDR?

Dans les docu-séries, Harry utilise le tapotement comme stimuli. Byrd a déclaré que si les mouvements oculaires sont les plus étudiés, d’autres stimuli se sont avérés efficaces.

«Cela devient vraiment la préférence du client», dit-elle. « Certaines personnes ne peuvent pas vraiment tolérer les mouvements oculaires pour différentes raisons, ou elles peuvent avoir quelque chose qui se passe où nous choisissons une stimulation différente. »

Qui est un bon candidat pour l’EMDR?

Byrd a déclaré que l’EMDR fonctionne sur divers types de traumatismes et que la plupart des gens sont de bons candidats pour le traitement. L’EMDR peut être efficace, que quelqu’un cherche à faire face à un seul événement traumatisant, tel qu’un accident de voiture, ou à une expérience chronique, telle que l’intimidation.

Les téléspectateurs apprennent par le clinicien d’Harry qu’il a trois ou quatre souvenirs particulièrement pénibles. Byrd a déclaré qu’une personne dans un plan de traitement complet avec EMDR peut avoir plusieurs souvenirs qu’elle souhaite cibler, mais elle a également traité des patients qui n’ont qu’une seule expérience à laquelle ils souhaitent s’attaquer.

L’EMDR fonctionne-t-il sur les enfants?

L’EMDR est efficace pour les enfants et Byrd a déclaré qu’il était toujours préférable de s’attaquer aux traumatismes tôt.

«Ce que nous savons de l’adversité, c’est qu’elle repose sur le corps et cause des dommages, et plus tard dans la vie, elle peut causer des maladies chroniques ou des douleurs chroniques ou des troubles de santé mentale», a-t-elle déclaré. «Plus tôt nous pouvons prendre en charge un traumatisme et le retirer du système nerveux, le traiter, meilleure est la santé de la personne dans son ensemble.»

Combien de temps avant que l’EMDR soit efficace?

Byrd a déclaré que l’EMDR peut être efficace après une session, bien que pour obtenir le maximum d’avantages, les gens s’engagent généralement plus longtemps. Byrd avait un client qui était dans un grave accident de voiture qui a pu terminer le traitement en trois séances de 90 minutes. D’autres clients sont restés en traitement pendant six mois ou plus.

«Cela dépend vraiment de ce que la personne apporte et de la façon dont ses expériences de vie ont façonné ce qui se passe», a-t-elle déclaré.

EMDR fonctionne-t-il sur Zoom?

Au début de la pandémie, Byrd craignait que l’EMDR ne soit pas aussi efficace pendant les vidéoconférences. Mais elle était soulagée d’apprendre que cela fonctionnait bien même lorsqu’un client et son patient n’étaient pas dans le même espace physique. Il existe des programmes informatiques qui aident les cliniciens à stimuler la stimulation bilatérale et les mouvements oculaires.

« De toute évidence, il y aura des exceptions où vous voulez voir les gens en personne en raison de l’acuité de ce à quoi ils ont affaire, mais l’année dernière a appris à la plupart d’entre nous que l’EMDR peut très bien se faire à distance », a-t-elle déclaré.

Quel est l’espoir pour un patient après avoir terminé l’EMDR?

Les patients travaillent avec leurs cliniciens pour identifier les résultats futurs qu’ils souhaitent – comment ils veulent penser, se sentir et se comporter dans le monde. Pour sa part, Byrd cherche à renforcer sa résilience.

«Je veux que leurs déclencheurs soient très difficiles à trouver», a-t-elle déclaré.

Byrd encourage toute personne ayant une mémoire douloureuse à envisager l’EMDR.

«Les gens ont parfois l’impression que ce qui leur est arrivé n’est pas assez important. Ils devraient juste pouvoir s’en remettre. … Et cela me brise le cœur parce que je sais qu’ils peuvent se sentir mieux et qu’ils méritent de se sentir mieux. , » elle a dit. « Je souhaite juste que les gens sachent qu’ils pourraient entrer, nous pourrions comprendre certaines des choses qui se produisent qui leur causent de la douleur, et que ce ne serait pas si long d’un voyage avant qu’ils puissent obtenir un certain soulagement. »

