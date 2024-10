Le prince Harry exprime son amour pour le roi Charles avec un geste significatif

Le prince Harry a apparemment exprimé son amour et son respect pour son père, le roi Charles III, avec ses gestes spéciaux lors du récent voyage solo du duc à New York.

Le duc de Sussex a rendu hommage à sa défunte mère, la princesse Diana, en participant à divers événements caritatifs dans la Big Apple fin septembre.

Cependant, un ancien majordome royal, Grant Harrold, a souligné le fait que le duc avait également subtilement montré son soutien à son père atteint de cancer, avec un « signal délibéré ».

S’adressant exclusivement à InTouch, Grant a noté : «[Harry’s mother, the late Princess] Diana était une ardente défenseure de nombreuses œuvres caritatives, et cela a inspiré Harry. Ce voyage a vu Harry parler de sa mère et de son héritage et c’est définitivement un hommage pour elle.

« Mais il a aussi parlé avec passion du changement climatique, une cause qui tient à cœur à son père. Je n’ai aucun doute qu’il honorait aussi son père », a-t-il ajouté.

Harry « aime et respecte Charles » et l’admire beaucoup, a déclaré le majordome royal, qui a servi dans la famille royale de 2004 à 2011, à propos du duc, qui a rompu ses liens avec l’entreprise en 2020, après avoir déménagé aux États-Unis avec son épouse Meghan. Markle.

« Je pense qu’il voulait aller là-bas et montrer son soutien à son père, et peut-être qu’il espère que Charles verra cela et le soutiendra », a conclu Grant.

Le prince Harry a rencontré son père pour la dernière fois en février de cette année, lorsque King a reçu un diagnostic de cancer.