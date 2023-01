Le prince Harry explique comment il a appris la mort de la princesse Diana par Charles – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Prince-Harry a révélé comment son père Roi Charles lui a annoncé la mort de sa mère princesse Diana en 1997. Le duc de Sussex, 38 ans, a partagé que son père – maintenant âgé de 74 ans – ne l’a pas embrassé alors qu’il partageait la nouvelle dans ses mémoires explosifs De rechange. “Ce dont je me souviens avec une clarté étonnante, c’est que je n’ai pas pleuré. Pas une larme. Mon père ne m’a pas embrassé », se souvient Harry du moment, qui s’est produit alors qu’il n’avait que 12 ans. Charles s’est cependant adressé à son plus jeune enfant comme « mon cher fils » lors de la conversation par Nouvelles de la BNC.

À l’époque, Harry rendait visite à ses grands-parents, le regretté Reine Elizabeth II et Prince Philippeau château de Balmoral en Écosse avec son frère Prince William, 40 (puis seulement 15). Harry a également écrit que leur père leur avait dit que Diana souffrait de blessures à la tête et qu’il était peu probable qu’elle survive à l’argent de la voiture, qui a eu lieu à Paris le 31 août 1997. La princesse de Galles, âgée de seulement 36 ans au moment de son décès, était dans la capitale française avec son petit ami Dodi Fayedqui avait 42 ans au moment de son décès.

On croyait que les paparazzi avaient joué un rôle dans l’accident du tunnel du Pont de l’Alma, cependant, il a été révélé plus tard que leur chauffeur Henri-Paul avait conduit la limousine sous l’influence. Notamment, le garde du corps de Diana Trevor Rees Jones était le seul survivant de l’accident.

Dans un autre passage du livre, Harry a révélé qu’en tant qu’enfant, il croyait que Diana avait peut-être simulé sa propre mort pour échapper à la colère de l’attention du public et des paparazzi. “N’ayant rien d’autre à faire que de parcourir le château et de me parler, un soupçon s’est installé, qui est ensuite devenu une ferme conviction. Tout cela n’était qu’un tour », a déclaré Harry. « Et pour une fois, le tour n’était pas joué par les gens autour de moi, ou la presse, mais par maman. Sa vie a été misérable, elle a été traquée, harcelée, mentie, mentie. Alors elle a mis en scène un accident comme diversion et s’est enfuie », a-t-il également écrit.

En tant qu’adultes, Harry et William eux-mêmes ont traversé le tunnel où leur mère a perdu la vie – voulant faire l’expérience de la «bosse» qui aurait fait dévier la voiture de sa trajectoire. “Nous l’avons à peine senti”, a écrit Harry dans De rechange. « J’avais toujours imaginé le tunnel comme un passage perfide, intrinsèquement dangereux, mais ce n’était qu’un tunnel court, simple et sans fioritures. Il n’y a aucune raison pour que quelqu’un meure à l’intérieur.

