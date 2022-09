Le prince Harry était «très bien protégé» lors des funérailles de la reine Elizabeth au milieu des problèmes de sécurité: expert royal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle étaient “très bien protégés” pendant une période de grande perte – mais le duc de Sussex peut encore poursuivre le gouvernement britannique en justice pour ses dispositions de sécurité au Royaume-Uni

La reine Elizabeth II, le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés au Royaume-Uni le 4 septembre pour plusieurs jours d’engagements précédemment prévus. Mais après la mort d’Elizabeth, l’accent était mis sur la famille.

Le petit-fils de la reine fait face à un différend en cours sur la sécurité dans son pays natal.

“Je pense que les dispositions de sécurité pour Harry et Meghan autour des funérailles faisaient partie intégrante des dispositions de sécurité royales”, Véritable télévision royale le co-fondateur Nick Bullen a déclaré à Fox News Digital. “Ils vivaient à Frogmore, leur maison sur le domaine de Windsor protégée par toute la sécurité qui protège l’environnement du château de Windsor. Ils étaient protégés par l’infrastructure royale dans les voitures, dans le cortège de Buckingham Palace, partout. Je pense qu’il n’y avait probablement pas tension autour de la sécurité en ce qui concerne les funérailles parce qu’il y avait déjà tellement de sécurité autour de ça.”

Bullen est un documentariste primé qui produit des programmes sur la famille royale britannique depuis 20 ans et a travaillé en étroite collaboration avec le roi Charles pendant environ une décennie.

Son service d’abonnement lance deux spéciaux pour le streaming : “The Royal Beat : Her Majesty’s Final Journey” et “Recollections : Memories of Her Majesty”. Les deux présentent des experts royaux et des initiés du palais qui pèsent sur la vie et l’héritage d’Elizabeth.

Les funérailles du seul monarque que la plupart des Britanniques aient connu impliquaient la plus grande opération de sécurité que Londres ait jamais vue.

Le maire Sadiq Khan a révélé que les funérailles d’État d’Elizabeth lundi étaient un défi de sécurité “sans précédent” alors que des centaines de milliers de personnes se pressaient dans le centre de Londres pour lui rendre hommage. La liste des invités aux funérailles comprenait 500 empereurs, rois, reines, présidents, premiers ministres et autres dirigeants du monde entier.

Le sous-commissaire adjoint de la police métropolitaine, Stuart Cundy, a également noté que l’opération de police “extrêmement complexe” était la plus importante de l’histoire de la force de Londres, dépassant les Jeux olympiques de Londres en 2012. Plus de 10 000 policiers étaient en service et des renforts sont venus de l’ensemble des 43 forces de police britanniques. Des centaines de maréchaux volontaires et de membres des forces armées ont également agi en tant que stewards le long du parcours de la procession.

“Harry et Meghan étaient très bien protégés pendant les jours où ils étaient au Royaume-Uni car ils étaient dans la bulle de la famille royale”, a expliqué Bullen. “Cela n’a jamais été le problème. Je pense que le problème pour Harry et Meghan était pendant les jours où ils étaient dehors pour leurs fiançailles avant le décès de la reine. Je pense que c’est ce qui les a frustrés. Mais, la vérité est que si vous “Je ne suis pas un membre de la famille royale, vous ne pouvez pas bénéficier de la protection royale. Les princesses Béatrice et Eugénie ne l’ont pas. Beaucoup d’autres membres de la famille royale qui existent au sein de la famille élargie ne l’ont pas non plus. Je ne vois donc pas pourquoi Harry et Meghan devraient s’attendre à un traitement différent.”

En juillet, un juge de Londres a décidé qu’Harry pouvait poursuivre le gouvernement britannique en justice pour ses dispositions en matière de sécurité au Royaume-Uni. Le duc et la duchesse de Sussex ont perdu la protection de la police britannique financée par l’État lorsqu’ils ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique et a déménagé en Amérique du Nord en 2020. Harry, 38 ans, veut payer personnellement la sécurité de la police lorsqu’il se rend en Grande-Bretagne et conteste le refus du gouvernement de l’autoriser.

Lee Sansum, qui était autrefois le garde du corps de la princesse Diana, a déclaré que Harry devrait être autorisé à engager sa sécurité personnelle pour le protéger pendant que lui et sa famille sont au Royaume-Uni.

“Harry a été dans l’armée”, a expliqué Sansum à Fox News Digital. “Il a une bonne compréhension de la sécurité. J’imagine qu’il est assez branché sur tout [the dangers]. Mais s’il ne l’était pas, je dirais qu’il le fait. Je détesterais être à sa place, mais je pense qu’être aux États-Unis est le meilleur endroit pour lui. C’est probablement l’endroit le plus sûr pour lui, je pense.”

Sansum a écrit un mémoire qui a été publié le 30 août, intitulé “Protéger Diana : l’histoire d’un garde du corps” qui décrivait comment il faisait partie du service de sécurité qui s’occupait de la princesse de Galles et de ses fils pour ce qui serait son dernier été en vie.

L’ancien policier militaire a noté qu’avec les médias sociaux, il y a encore plus de risques à prendre en compte que ce qui existait du vivant de Diana.

“Comme vous le savez, de nombreuses personnes vivent leur vie sur les réseaux sociaux”, a-t-il expliqué. “Vous avez des guerriers du clavier et tous ces trolls là-bas. Vous ne pouvez pas ignorer les menaces. Je suggérerais qu’il suive un cours qui pourrait l’aider à maîtriser plus techniquement sa sécurité, mais je suis sûr que son équipe de protection est finalement professionnel de toute façon.”

Le juge Jonathan Swift a décidé que l’affaire pouvait faire l’objet d’une audience complète devant la Haute Cour de Londres. Il a refusé certains aspects de la récusation mais a déclaré que certains motifs “donnent lieu à un cas défendable” qui mérite une audience.

Aucune date n’a été fixée pour l’audition de l’affaire.

Markle, une ancienne actrice américaine, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018. Ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020, citant ce qu’ils ont décrit comme des intrusions insupportables et des attitudes racistes des médias britanniques.

Les avocats de Harry ont déclaré que le prince hésitait à amener les enfants du couple, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, au Royaume-Uni car ce n’est pas sûr.

Harry veut pouvoir payer pour la protection, affirmant que son équipe de sécurité privée aux États-Unis n’a pas de juridiction adéquate à l’étranger ni d’accès aux informations de renseignement britanniques.

Ses avocats ont également déclaré que la suppression de sa sécurité royale totale était déraisonnable car Harry n’était pas autorisé à faire “des représentations éclairées au préalable”.

Le gouvernement britannique a déclaré que la décision du comité était raisonnable et qu’il n’était pas possible de payer en privé pour la protection de la police.

Le duc et la duchesse de Sussex vivent en Californie, une décision qui, selon Sansum, ne l’a pas surpris. Il a souligné que la mère de Harry avait envisagé de déménager sur la côte ouest pour échapper également aux impitoyables tabloïds britanniques.

“Je pensais juste que c’était un endroit naturel pour lui, donc ça ne m’a pas du tout surpris”, a expliqué Sansum. “Je suis allé aux États-Unis plusieurs fois. J’ai de la famille là-bas et j’ai travaillé là-bas. Chaque fois que vous parlez à des gens aux États-Unis, il est très clair que le public aime Diana.”

Sansum a souligné qu’Harry devrait faire tout ce qu’il fallait pour assurer la sécurité de sa famille, surtout après la perte qu’il a subie. En août 1997, Diana est décédée des suites de blessures dans un accident de voiture à Paris. La princesse avait 36 ​​ans. Au moment de l’accident, sa voiture était poursuivie par des paparazzis.

“Harry n’était qu’un garçon de 12 ans lorsque cette chose massive et horrible s’est produite dans sa vie”, a déclaré Sansum. “C’est un énorme traumatisme. Il a compris que sa mère allait aux États-Unis. Il a compris pourquoi. Et à mesure que nous vieillissons, ces choses sont implantées dans notre cerveau. J’imagine que Harry se sent plus en sécurité aux États-Unis. Mais ces sentiments ne sont jamais s’en aller.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.