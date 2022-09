Le prince Harry était «obsédé» par la naissance privée d’Archie, Meghan pensait que l’épreuve était «barbare»: expert royal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry était “obsédé” par le fait de garder secrète la naissance de son fils Archie, et sa femme Meghan Markle n’était pas non plus intéressée à partager son premier-né avec le monde.

“Ce n’était pas seulement Harry qui était obsédé par le fait de garder les détails secrets”, a déclaré l’expert royal Kinsey Schofield en exclusivité à Fox News Digital. “Meghan pensait que toute l’épreuve était barbare et ne voulait pas y participer. À l’origine, Meghan ne voulait même pas avoir le bébé à l’hôpital.”

“La duchesse voulait tout faire en secret à la maison mais on lui a dit qu’il pourrait y avoir trop de complications puisqu’il s’agissait d’une grossesse gériatrique.”

Schofield a ajouté: “Son accouchement à l’hôpital n’était pas son premier choix. Le prince William n’a pas compris le détour du protocole et était si mécontent du drame qu’il leur a fallu des jours pour venir rencontrer le bébé.”

“Le palais avait l’impression que c’était l’un des premiers exemples des Sussex prenant leurs distances et se déplaçant dans une direction entièrement différente.”

L’expert royal Katie Nicholl a écrit sur l’expérience de la naissance de la famille royale dans son prochain livre, “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”.

“Une source a décrit Harry comme étant” presque morbide obsédé “de garder la naissance d’Archie aussi secrète que possible”, a-t-elle écrit, selon un extrait obtenu par Page Six.

Cependant, le secret a rompu un “contrat non écrit entre la famille royale et le public”.

“Dans les coulisses, les choses étaient si tendues que plus d’un fonctionnaire – comme je le sais par expérience personnelle – a été réduit aux larmes de frustration et de désespoir”, a ajouté la rédactrice royale du Daily Mail, Rebecca English, dans le livre.

Le prince Harry, Markle et leur nouveau-né devaient poser sur les marches de l’hôpital quelques heures après l’accouchement de la duchesse pour des photos. Cependant, les deux ont décidé de ne pas participer le 6 mai 2019.

“Harry a toujours aimé tromper les médias”, a expliqué Nicholl. “Lui et Meghan étaient ravis d’avoir accouché en toute sécurité de leur fils à l’hôpital privé de Portland à Londres avant même que le bureau de presse du palais n’ait confirmé que la duchesse était en travail.”

Au lieu de cela, Harry et Markle ont fait leurs débuts avec Archie au château de Windsor chaque fois que la duchesse de Sussex se sentait préparée. L’occasion a réuni un journaliste et un photographe.

“Mais tout s’est senti mis en scène, avec des questions pré-approuvées, un journaliste et un photographe”, a écrit Nicholl dans le livre. “Cela a démontré le fossé grandissant entre les attentes du public envers Harry et ce qu’il se sentait obligé de donner.”

Kate Middleton, maintenant princesse de Galles, a également exprimé son mécontentement face à la séance photo requise après l’accouchement. Cependant, Nicholl a affirmé qu’elle “avait acquiescé parce qu’elle serait un jour reine et mère d’un roi, il y avait donc un intérêt public légitime”.

Nicholl a expliqué que bien que Harry et Markle aient gagné dans le cadre de la confidentialité, ils ont finalement endommagé la relation de la famille royale avec “la presse, les diffuseurs et, par extension, le public, qui s’est senti dupé par l’expérience – que ce soit une attente juste ou non. “

Depuis la naissance d’Archie en 2019, le duc et la duchesse de Sussex ont donné naissance à une fille, Lilibet.

