Le PRINCE Harry et William seraient «désireux de passer du temps ensemble en famille» après les funérailles du prince Philip.

Le duc de Sussex s’est précipité au Royaume-Uni pour assister au service de son grand-père, où il affrontera ses proches pour la première fois depuis qu’il a quitté ses fonctions royales l’année dernière.

On pense que les tensions sont élevées au sein de la famille après l’interview télévisée de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey.

Dans ce document, le couple a accusé les membres de la famille royale d’avoir fait des commentaires racistes et d’ignorer les appels à l’aide de Meghan alors qu’elle se débattait.

Harry a également affirmé que son frère était « piégé » dans la famille royale.

Mais ces problèmes seront mis de côté pendant qu’ils pleurent le duc d’Édimbourg, décédé à l’âge de 99 ans la semaine dernière après plus de 70 ans au service de la reine.

Une source royale a déclaré au Telegraph: « Ils savent qu’il ne s’agit pas d’eux samedi – il s’agit d’honorer la mémoire de leur grand-père et de soutenir leur grand-mère.

«Je serais extrêmement surpris si ce n’était pas au centre de leurs préoccupations.

« Ils auront envie de passer du temps ensemble en famille dans le même fuseau horaire pour une fois. »

Un autre initié a déclaré: « Tout l’accent est mis sur la reine. Aucune exception. Une famille unifiée. »

Les frères autrefois proches n’ont pas été vus ensemble depuis plus d’un an et ne marcheront pas ensemble pendant les funérailles de Philip.

Ils seront séparés de 12 pieds alors qu’ils marchent derrière son cercueil demain, séparés par le fils de la princesse Anne, Peter Phillips, 43 ans.

Tous les yeux seront rivés sur Harry et Wills, notamment après son entretien avec Oprah.

Dans les jours qui ont suivi la diffusion du chat au Royaume-Uni, William a été contraint à la position sans précédent de dire que les membres de la famille royale « ne sont vraiment pas une famille raciste ».

Il aurait également parlé à son frère au téléphone, mais leur conversation était « improductive », selon le présentateur de CBS NEWS et la copine d’Oprah et de Meghan, Gayle King.

Elle a dit: « Eh bien, je les ai vraiment appelés pour voir comment ils se sentent, c’est vrai, Harry a parlé à son frère et à son père aussi.

« Le mot qu’on m’a donné était que ces conversations n’étaient pas productives. Mais ils sont heureux d’avoir au moins entamé une conversation. »

Le palais de Kensington n’a pas confirmé si les frères étaient en contact depuis dimanche, lorsque Harry est arrivé de Californie, où lui, Meghan et son fils Archie vivent maintenant.

Mais des sources affirment que Harry a contacté son frère – avec son père, le prince Charles et ses cousins ​​Béatrice et Eugénie – pour « parquer tout différend » avant les funérailles.

Harry s’auto-isole dans sa précédente maison martiale, Frogmore Cottage, après avoir fait le voyage de 5400 milles depuis les États-Unis dimanche.

Il a voyagé sans sa femme Meghan, qui attend leur deuxième enfant.

Elle est restée chez eux en Californie sur les conseils de médecins.