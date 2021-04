WILLS et Harry seront séparés de 12 pieds alors qu’ils marchent derrière le cercueil du prince Philip samedi.

Les frères seront séparés par le fils de la princesse Anne, Peter Phillips, 43 ans, pendant la procession alors que la reine fait ses adieux à son mari de 73 ans au château de Windsor.

🔵 Lisez notre Blogue en direct des funérailles du prince Philip pour les dernières mises à jour

William et Harry seront séparés de 12 pieds Crédits: Getty

Les frères se sépareront en duo avec William à côté de Peter et Harry à côté du comte de Snowdon Crédits: Getty

Les plans de sièges pour les 30 invités à la cérémonie n’ont pas encore été révélés – mais Harry et Wills devront s’en tenir aux directives de Covid sur le maintien d’une distance de sécurité.

Le palais de Buckingham a déclaré que les arrangements délicats avaient été convenus par tous les membres de la famille et représentaient les souhaits de Sa Majesté.

Les princes se réuniront d’abord avec d’autres membres de la famille royale à 14 h 41 pour la procession.

Ils partiront à 14 h 45 pour une promenade de huit minutes jusqu’à la chapelle St George du château de Windsor.

Le fils de la princesse Anne, Peter Phillips, 43 ans – un copain de William, 38 ans et Harry, 36 ans – se tiendra entre eux, ce qui signifie qu’ils seront distants d’au moins 12 pieds alors que le cercueil est conduit sur un Land Rover converti.

Le line-up est en contraste frappant avec les funérailles de Diana en 1997 lorsque les jeunes princes se sont unis derrière le cercueil de leur mère.

Une fois à l’intérieur de la chapelle demain, les frères se sépareront en paires avec William à côté de Peter et Harry à côté du comte de Snowdon.

Charles et Camilla ont été photographiés en train de regarder des hommages Crédits: Jeremy Selwyn

Les enfants aînés de Philip, Charles et Anne, dirigeront la procession Crédits: Jeremy Selwyn

Le couple royal avait l’air ému alors qu’ils passaient devant une mer de fleurs Crédits: Jeremy Selwyn

La famille royale partira à 14 h 45 pour une promenade de huit minutes jusqu’à la chapelle St George du château de Windsor. Crédit: The Sun

La reine sera conduite à la cérémonie dans son état Bentley et, comme tous les invités, portera un masque à tout moment. Il est entendu qu’elle s’assiéra seule dans la chapelle.

Une minute de silence nationale aura lieu à 15 heures pour signaler le début du service funèbre, qui devrait durer jusqu’à 15 h 50.

Tous les personnes en deuil s’asseoiront à deux mètres l’une de l’autre pour se conformer aux directives de pandémie.

La biographe royale Penny Junor a déclaré à propos de la rupture des frères: «La reine a trouvé une solution élégante à un problème très délicat.

«J’imagine que cela a été difficile, mais elle a été dans les moindres détails. C’est une honte si terrible qu’il en soit arrivé là. Je pense que la rupture entre ces deux frères est vraiment tragique.

«Après tout ce qu’ils ont vécu ensemble pendant une enfance et une vie d’adulte difficiles, j’espère qu’ils pourront régler le problème.»

William a à peine parlé à Harry depuis que lui et sa femme Meghan ont annoncé en janvier dernier qu’ils quitteraient leurs fonctions royales.

Le palais de Kensington n’a pas confirmé si les frères étaient en contact depuis dimanche, lorsque Harry est arrivé de Californie, où lui, Meghan et son fils Archie vivent maintenant.

La reine sera conduite à la cérémonie dans son état Bentley Crédit: EPA

Interrogé pour savoir si les arrangements pour la procession reflétaient la relation des frères, un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré hier: «Il s’agit d’un enterrement.

«Nous n’allons pas être entraînés dans des perceptions et des drames. Les arrangements ont été convenus et représentent les souhaits de Sa Majesté. »

Ils ont dit que la procession comprendra les quatre enfants de la reine et de Philip, des représentants de leurs petits-enfants et des membres de la famille royale.

Le porte-parole a ajouté: «Le duc s’est assis avant sa mort et nous avions des plans détaillés. La famille doit mettre en œuvre ces souhaits de la meilleure façon possible. »

Plus de détails publiés hier révèlent que les enfants aînés de Philip, Charles et Anne, dirigeront la procession, suivis par les princes Andrew et Edward, côte à côte.

Derrière eux marcheront Harry, William et Peter.

Ceux qui marchent dans le cortège n’auront pas à porter de masque à l’extérieur.

Vingt autres membres de la famille, dont Camilla et Kate, se rendront à la chapelle séparément en voiture.

Le prince Harry et William ne resteront pas ensemble à l’enterrement de leur grand-père

Harry a déclaré que son frère était « piégé » dans la famille royale Crédit: AFP ou concédants de licence

Le duc a passé 16 ans à adapter la voiture pour son dernier voyage Crédit: PA

William et Harry dans la procession pour les funérailles de leur mère, la princesse Diana Crédit: PA

Une chorale réduite de seulement quatre chanteurs sera présente pendant le service – les invités n’étant pas autorisés à chanter selon les règles funéraires de Covid.

Le plan de salle officiel sera publié demain, donc on ne sait pas encore si la reine aura quelqu’un de son «HMS Bubble» pour la réconforter.

Mais elle sera rejointe par une dame d’honneur alors qu’elle est conduite au service dans la Bentley.

Les membres du public ont été avertis de rester à l’écart de l’événement, qui se déroule derrière les murs du château, et de regarder à la télévision à la place.

Lors des funérailles de Diana, son frère Earl Spencer marchait au milieu derrière le cercueil – flanqué de William, alors âgé de 15 ans, et de Harry, de 12 ans.

Philip et Charles étaient à l’extérieur.

Il est entendu que la relation entre les deux frères reste glaciale Crédit: Getty – Piscine

Le duc de Sussex a atterri au Royaume-Uni dimanche pour s’assurer qu’il puisse assister aux funérailles de son grand-père Crédit: AP

Répétitions pour les funérailles à Windsor aujourd’hui Crédit: The Sun