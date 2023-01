Le prince Harry et William se sont battus selon un extrait divulgué du livre de rechange

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Les princes William et Harry en sont venus aux mains lors d’une confrontation en 2019 à propos de Meghan Markle, le frère aîné qualifiant la duchesse de Sussex de “difficile”, “grossière” et “abrasive”. La révélation vient du journal britannique The Guardian, qui a obtenu une copie des prochains mémoires de Harry, “Spare”, qui devraient être publiés mardi prochain. L’éditeur a fait des efforts extraordinaires pour garder le livre secret et n’a pas envoyé d’exemplaires à l’avance aux journalistes ou aux critiques.

Selon l’histoire du Guardian jeudi, la relation entre les frères s’est effondrée à propos de Meghan, Harry accusant William de se ranger du côté des tabloïds britanniques et de leur “récit” négatif sur sa nouvelle épouse, qui, selon le couple, est en partie alimenté par le racisme.

Au cours de leur combat, écrit Harry, son frère aîné “m’a attrapé par le col, déchirant mon collier et … m’a jeté au sol”.

William était “très chaud”, selon les mémoires.

L’altercation a eu lieu à Nottingham Cottage sur le terrain du palais de Kensington en 2019, selon l’histoire du Guardian. Harry et Meghan se sont mariés au château de Windsor en mai 2018.

“Après que William se soit plaint de Meghan, écrit Harry, Harry lui a dit qu’il répétait le récit de la presse et qu’il s’attendait à mieux. Mais William, dit Harry, n’était pas rationnel, ce qui a conduit les deux hommes à se crier dessus », a rapporté le Guardian. “Harry écrit qu’il a donné un verre d’eau à son frère et lui a dit : ‘Willy, je ne peux pas te parler quand tu es comme ça.'”

Il écrit : « Il a déposé l’eau, m’a appelé d’un autre nom, puis est venu vers moi. Tout s’est passé si vite. Donc très rapide. Il m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et il m’a fait tomber au sol. J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s’est fissurée sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté là un moment, étourdi, puis je me suis levé et je lui ai dit de sortir.

Le mémoire est intitulé “Spare”, qui vient de l’expression selon laquelle les mariages royaux et aristocratiques devraient produire “un héritier et un spare”, afin que la lignée puisse continuer à travers l’héritier, mais juste au cas où, il y a un spare pour continuer le Nom.

Selon le Guardian, l’idée qu’il est à jamais de réserve est le thème du livre, qui traite de l’enfance du prince, de la mort de sa mère, la princesse Diana, de sa scolarité, de son service militaire et de son mariage avec Meghan.

Les médias britanniques ont sauté sur le scoop du Guardian jeudi, relatant les nouveaux détails en ligne et dans les émissions, y compris la BBC.

Alors que de nombreuses familles peuvent se disputer de nouveaux ajouts, ces révélations concernent la famille royale, le nouveau roi Charles III et le prince William, héritier du trône.

Dans ses mémoires, Harry parle de la brève réunion des frères lors des funérailles de leur grand-père, le prince Philip, en avril 2021, tandis que leur père, le futur roi, les suppliait : « S’il vous plaît, les garçons… Ne faites pas de mes dernières années une misère. », selon le Guardian.

Tout cela peut sembler un peu sordide et intrusif, mais ça se vend. Les précommandes du livre sur Amazon l’ont déjà propulsé au rang de best-seller n ° 2.

Le public et les commentateurs britanniques diront souvent qu’ils en ont assez de Harry et Meghan, puis engloutiront le prochain chapitre de leur histoire.

L’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey et leurs six heures de documentaire autoproduit, “Harry & Meghan”, sur Netflix ont tous été consommés de manière intensive et obsessionnelle ici.

Les Britanniques semblent généralement moins sympathiques à Harry et Meghan, beaucoup les considérant comme des pleurnicheurs royaux qui ont abandonné leurs rôles – et leur pays. D’autres ressentent de la sympathie pour le couple et soutiennent leurs accusations selon lesquelles la société britannique, les tabloïds et la famille royale sont biaisés et racistes.

Le mois dernier, le célèbre chroniqueur et diffuseur de tabloïds, Jeremy Clarkson, a lui-même fait la une des journaux lorsqu’il a déclaré qu’il détestait Markle et qu’il l’imaginait déshabillée et paradée dans les villes d’Angleterre pendant que les gens lui jetaient des excréments.

Harry et Meghan ont déménagé dans le sud de la Californie en 2020 pour vivre une vie indépendante de la famille royale, disent-ils, tout en vivant essentiellement de leur récit de rejet par ladite famille.

Tout est un peu compliqué.