LE PRINCE Harry et William devraient mettre fin immédiatement à leur «stupide» querelle, a exigé Arthur Edwards.

Le photographe de Sun Royal a déclaré que les retombées avaient duré « trop ​​longtemps » et qu’il était temps qu’ils réparent les choses après les funérailles de leur grand-père.

Le photographe de Sun Royal, Arthur Edwards, a demandé à Harry et William de mettre fin à leur querelle « stupide » Crédit: AP

Les frères ont pris la parole après les funérailles de leur grand-père samedi

Edwards, qui a vu «l’émotion brute» de la famille royale alors qu’ils disaient adieu au duc d’Édimbourg samedi à quelques mètres de là, a déclaré que la meilleure chose à faire était que les frères «parlaient à nouveau».

Il a dit à Lorraine ce matin: «Le mieux, c’est que William et Harry parlent à nouveau.

« Cette querelle doit cesser, c’est stupide qu’elle dure, trop longtemps maintenant. »

Le présentateur a répondu: « Vous devez leur cogner la tête ensemble. »

On pense que les tensions sont élevées entre les frères après l’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey.

Dans ce document, le couple a accusé les membres de la famille royale d’avoir fait des commentaires racistes et d’ignorer les appels à l’aide de Meghan alors qu’elle se débattait.

Harry a également affirmé que William était « piégé » dans la famille royale – avant que son frère ne riposte lorsqu’il est interrogé par des journalistes.

On pense que les frères ne se sont pas retrouvés face à face depuis qu’Harry a quitté ses fonctions royales l’année dernière Crédit: Reuters

Ils ont parlé après les funérailles avec leur père, le prince Charles Crédits: Splash

Dans les jours qui ont suivi la diffusion de la discussion au Royaume-Uni, William a été contraint de prendre la position sans précédent de dire que les membres de la famille royale « ne sont pas vraiment une famille raciste ».

On pense que les funérailles de Philip sont la première fois qu’ils se retrouvent face à face depuis plus d’un an.

Les deux hommes étaient séparés de 12 pieds alors qu’ils marchaient derrière le cercueil de Philip.

Ils ont été séparés par le fils de la princesse Anne, Peter Phillips, 43 ans, lors de la procession alors que la reine a dit au revoir à son mari de 73 ans au château de Windsor.

Samedi, des millions de personnes en train de regarder la télévision ont vu William et Harry se parler alors qu’ils s’éloignaient côte à côte de la chapelle St George.

L’expert en langage corporel, Judi James, a déclaré qu’ils avaient l’air « détendus » dans un « moment naturel d’unité » alors qu’ils discutaient à l’extérieur.

Et les deux hommes se seraient réunis pendant deux heures après, suscitant l’espoir de paix entre eux.

Les membres de la famille royale marchent lors des funérailles du prince Philip Crédits: Getty Images – Getty

Charles et ses fils se sont éloignés des caméras après les funérailles Crédits: Getty – Contributeur

Ils ont rejoint papa Charles pour des entretiens privés loin des caméras – et les initiés disent que c’est exactement ce que Philip aurait voulu.

On dit que Kate Middleton est le nouveau rock des Royals après avoir fait parler à nouveau les frères qui s’affrontent.

Le biographe de William, Brian Hoey, a déclaré: « Dieu merci pour Kate – elle est le rocher dont dépendra la monarchie. Samedi, elle s’est comportée de manière absolument impeccable. »

Harry pourrait maintenant rester mercredi pour le 95e anniversaire de la reine, et il a également déclaré qu’il rejoindrait son frère aîné pour le dévoilement de la statue commémorative de la princesse Diana au palais de Kensington.

Les initiés royaux espèrent que la cérémonie du 1er juillet pourrait également aider à atténuer la fracture alors qu’ils se tiennent ensemble pour ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur mère.

Une source a déclaré: « Nous sommes au début, mais vous espérez que c’est exactement la première étape que Philip aurait souhaité. »

Kate Middleton aurait agi en tant que « pacificateur » entre les frères en conflit Crédit: PA

Les porteurs des Royal Marines transportent le cercueil de Philip dans la chapelle St George Crédit: AFP

Edwards a déclaré cette semaine: « Je n’étais qu’à deux mètres de l’émotion brute de la famille royale alors qu’ils disaient adieu au duc d’Édimbourg.

« Pour un homme qui voulait » pas de chichi « et qui a dit à sa progéniture de » simplement continuer « , le dernier voyage du duc d’Édimbourg a été rempli de chagrin. Et je pouvais voir la douleur de la famille de près.

«Le duc, qui a planifié chaque instant des funérailles émouvantes d’hier, s’était arrangé pour que je me cache en tant que photographe à l’intérieur d’un faux pilier en haut des escaliers menant à la chapelle St George.

«Avec une fente en forme de boîte aux lettres, c’était comme les peaux d’observation des oiseaux où le prince Philip a passé des heures pendant sa retraite à Sandringham, son domaine de Norfolk.

«Du point de vue le plus inhabituel de mes 44 années de photographie de la famille royale, j’étais assez proche pour voir le prince Charles – l’homme que je connais depuis plus de la moitié de sa vie – avoir l’air brisé.

«Au bord des larmes, je pouvais voir qu’il réalisait le poids de la tâche qui l’attendait de s’occuper de sa mère et de la monarchie.

« Alors qu’ils passaient devant moi sur le chemin de la nef de la chapelle St George, Windsor, William et Harry ne se sont jamais regardés. »

Il a poursuivi: «En regardant la princesse Anne, son mari Tim Laurence, le prince Edward et Peter Phillips, j’ai réalisé que chacun d’entre eux devra accompagner la reine pour le reste de sa vie.

‘UNE VIE SANS DEVOIR’

«Le prince Harry a choisi une vie sans devoir envers la reine à l’autre bout du monde.

«J’étais si heureux de découvrir qu’il était sorti de la chapelle après avoir discuté avec William et Catherine.

« C’était un signe pour lequel j’avais prié pour que ce royal unique montre qu’il y a un espoir de réconciliation à la maison de Windsor. »

Edwards a déclaré à Lorraine à propos de la reine: «Elle a perdu tous les membres de sa famille proche, la reine mère, sa sœur, maintenant son charmant mari.

«Elle réfléchit à tout cela, bien sûr, et à ce qu’il faut faire à l’avenir.

«Les gens qui disent ‘va-t-elle arrêter’, je ne pense pas qu’elle le fera, elle aura besoin d’aide maintenant, très fragile, 95 ans est un bon âge pour être encore en forme et le prince de Galles va prendre une lourde charge maintenant.

Le photographe et ami de la famille royale a déclaré que lorsque Charles est allé rendre visite à Philip à l’hôpital avant sa mort, le duc d’Édimbourg « informait son fils ».

Il a dit: « Bien sûr, tout ce qui lui passe par la tête a dû être vraiment mauvais pour lui. C’était un père incroyable.

« La reine est chef de l’Etat, mais Philip a toujours été chef de cette famille et a pris toutes les grandes décisions. »