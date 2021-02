Le prince Harry et sa femme, Meghan, attend un deuxième enfant

Pour l’actrice américaine de 39 ans devenue duchesse, la nouvelle est particulièrement bienvenue, compte tenu de l’angoisse de sa fausse couche en juillet dernier, qu’elle a rappelée en termes très personnels dans une chronique du New York Times en novembre dernier qui a attiré un sort extraordinaire. réaction mondiale.

La déclaration ne précisait pas quand la duchesse devait accoucher ou si le couple connaissait le sexe du bébé. Ils ont libéré une photo astucieuse en noir et blanc d’eux se détendant affectueusement sous un arbre, une bosse de bébé clairement visible sur Meghan.

« Nous pouvons confirmer qu’Archie sera un grand frère », a déclaré le porte-parole dans un communiqué, faisant référence au fils du couple, âgé de près de 2 ans, Archie Mountbatten-Windsor. Harry et Meghan, également connus sous le nom de duc et de duchesse de Sussex, sont «ravis d’attendre leur deuxième enfant», a-t-il déclaré.

LONDRES – Le prince Harry et sa femme, Meghan, attendent leur deuxième enfant, a déclaré dimanche leur porte-parole, une joyeuse nouvelle après une année mouvementée au cours de laquelle ils se sont séparés de la famille royale britannique, ont commencé une nouvelle vie en Californie et ont fait une fausse couche. que Meghan a dit a apporté « un chagrin presque insupportable. »

«Après avoir changé sa couche, j’ai ressenti une crampe aiguë», a écrit Meghan à propos de son fils Archie, décrivant le matin de la fausse couche. «Je suis tombé au sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, la mélodie joyeuse contrastant avec mon sentiment que quelque chose n’allait pas.

«Je savais, en serrant mon premier-né», écrit-elle, «que je perdais mon deuxième.

Meghan a replacé son chagrin dans le contexte d’une année déchirante, au cours de laquelle la pandémie de coronavirus a emporté des êtres chers et les manifestations de Black Lives Matter ont mis en lumière la brutalité policière.

Elle a également décrit le tabou de parler ouvertement de la perte d’une fausse couche, ce qu’elle a attribué à la honte et a conduit à un «deuil solitaire».

Pour Meghan, la nouvelle est arrivée quelques jours après une victoire juridique majeure dans la bataille qu’elle et Harry ont menée contre la presse tabloïd britannique. Jeudi, un juge de la Haute Cour a statué que l’éditeur de The Mail on Sunday avait violé la vie privée de Meghan en imprimant une lettre qu’elle avait écrite à son ancien père, Thomas Markle.