ABERDEEN, Ecosse –

Juste avant de monter à bord d’un vol à Aberdeen vendredi, le matin après la mort de sa grand-mère la reine Elizabeth II, le prince Harry a passé son bras autour de l’épaule d’un employé de l’aéroport qui avait exprimé sa sympathie en l’accompagnant sur le tarmac.

Ce fut un moment de chaleur et d’informalité caractéristique de Harry, dont la personnalité accessible a longtemps fait de lui l’un des membres de la famille royale les plus populaires – jusqu’à ce que sa décision de se retirer de ses fonctions royales provoque une brèche dans la famille qui est loin d’être résolue.

Harry a été le dernier à arriver au château de Balmoral jeudi, alors que les parents les plus proches de la reine se sont précipités pour être avec elle dans ses dernières heures, et le premier à partir vendredi, reflétant le fait qu’il ne fait plus partie du cercle restreint de la famille.

À une époque plus heureuse, Harry et sa grand-mère ont entretenu une relation étroite et ludique, aperçue par le grand public en 2016 lorsqu’ils sont apparus ensemble dans une vidéo comique, réagissant à une raillerie de chute de micro de Barack et Michelle Obama avant les Jeux Invictus, un concours pour les anciens combattants handicapés dont Harry a fait la promotion.

Mais c’était une pure coïncidence si Harry était en Grande-Bretagne à la mort d’Elizabeth, et avant sa mort, aucun plan n’avait été annoncé pour qu’il voie sa famille lors de sa visite des États-Unis, où il vit avec sa femme américaine Meghan.

Avec le départ de la matriarche, la dynamique familiale est vouée à évoluer, et à mesure que la pompe et la cérémonie des funérailles d’Elizabeth se dérouleront, les observateurs surveilleront de près les signes de détente.

La façon dont la famille royale traite Harry, Meghan et leurs enfants sera un thème clé de l’ère post-Elizabeth – l’un des drames familiaux qui ont fait de la maison de Windsor un objet durable de fascination mondiale.

Selon les règles royales, les petits-enfants du monarque deviennent automatiquement princes ou princesses du royaume, alors maintenant que le père de Harry, Charles, est roi, ses enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 ans, reçoivent ces nobles titres. Lilibet a été nommé d’après le surnom d’enfance de la reine.

Mais il est peu probable que cette nouveauté à elle seule rétablisse l’harmonie dans les relations de Harry avec Charles ou avec son frère aîné, le prince William, désormais héritier du trône.

Les frères étaient proches pendant de nombreuses années après la mort de leur mère Diana dans un accident de voiture en 1997, alors que William avait 15 ans et Harry 12 ans, mais leur lien est tendu depuis que Harry et Meghan ont commencé à prendre leurs distances en janvier 2020.

“LES SOUVENIRS PEUVENT VARIER”

Initialement, le couple a déclaré qu’il prévoyait d’équilibrer son temps entre la Grande-Bretagne et les États-Unis et de se tailler “un nouveau rôle progressiste” au sein de la monarchie.

Mais leur plan n’a pas été lavé avec Elizabeth, Charles ou William, qui ont statué qu’il n’y avait pas de place dans le cabinet, comme on appelle parfois la famille royale, pour les travailleurs à temps partiel.

Au lieu de cela, le couple a déménagé à plein temps en Californie et, après une période d’examen de 12 mois, a renoncé à ses patronages royaux et a définitivement quitté le club exclusif de ceux qui s’appelaient “Votre Altesse Royale”.

En mars 2021, ils ont accordé une interview explosive à Oprah Winfrey au cours de laquelle Meghan a déclaré que son mécontentement pendant son temps en tant que membre de la famille royale l’avait poussée au bord du suicide.

Elle a également déclaré qu’il y avait eu des inquiétudes au sein de la famille lorsqu’elle était enceinte d’Archie quant à la couleur de la peau du bébé. La mère de Meghan est noire et son père est blanc.

L’interview, diffusée sur CBS dans un flamboiement de publicité mondiale, a généré des hectares de papier journal, mais seulement une déclaration laconique de Buckingham Palace qui a déclaré glacialement que “certains souvenirs peuvent varier” bien que les questions soulevées soient “préoccupantes”.

Depuis lors, Harry et Meghan se sont engagés dans des projets tels que des podcasts et des programmes télévisés, tout en poursuivant des tabloïds britanniques, dont certains ont maintenu un barrage constant d’histoires anti-Meghan.

L’éditeur Penguin Random House a annoncé en juillet 2021 qu’Harry travaillait sur un livre “intime et sincère” sur sa vie, qui sera publié fin 2022 – envoyant des frissons de terreur dans les épines royales de Londres.

En fonction de son contenu, et surtout de la réaction de son père et de son frère, la publication du livre de Harry pourrait s’avérer être soit un moment de guérison, soit un autre grief pour les deux parties à se tenir l’une contre l’autre.

(Reportage par Phil Noble à Aberdeen et Estelle Shirbon à Londres; Montage par Alison Williams)