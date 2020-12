Le prince Harry, le duc de Sussex et Meghan, la duchesse de Sussex réagissent après leur visite à la Maison du Canada en remerciement pour la chaleureuse hospitalité canadienne et le soutien qu’ils ont reçu lors de leur récent séjour au Canada, le 7 janvier 2020 à Londres, en Angleterre.

Le duc et la duchesse de Sussex se lancent dans le podcasting et Spotify a obtenu les droits de diffusion exclusifs.

Spotify a annoncé mardi avoir signé un accord pluriannuel avec la société de production nouvellement formée du prince Harry et de son épouse Meghan, Archewell Audio, pour héberger et produire des podcasts sur la plate-forme. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

L’action de la société a bondi de 2% mardi matin.

C’est une énorme opportunité pour Spotify, qui a passé les deux dernières années à investir massivement dans le podcasting. Après avoir réalisé quelques acquisitions, Spotify a passé l’été à étoffer sa liste de créateurs exclusifs. Jusqu’à présent, il a signé des noms audacieux tels que Joe Rogan, le président Barack Obama et Michelle Obama, Kim Kardashian West et l’influenceur TikTok Addison Rae.

Ajouter Harry et Meghan pourrait attirer un nouveau lot d’abonnés au milieu des guerres de streaming.

Archewell Audio, en partenariat avec le studio Gimlet de Spotify, publiera un spécial de vacances organisé par Harry et Meghan plus tard ce mois-ci. La première série complète d’Archewell Audio et Spotify devrait être lancée en 2021, a déclaré la société.

L’accord intervient environ trois mois après que le couple royal a signé un accord pluriannuel avec Netflix pour réaliser des documentaires, des documentaires, des longs métrages, des émissions scénarisées et des programmes pour enfants.

Depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions de membres de la famille royale et ont déménagé aux États-Unis, Harry et Meghan semblent suivre un chemin similaire à celui des Obama. L’ancienne première famille a également lancé une société de production, Higher Ground, et signé des accords de partenariat avec Netflix et Spotify. Le premier podcast né de leur partenariat, The Michelle Obama Podcast, a été lancé cet été.

