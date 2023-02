Le prince Harry et Meghan seront déposés dans le procès en diffamation de Samantha Markle, selon un juge – National

Le prince Harry et Meghan Markle, le duc et la duchesse de Sussex, devront témoigner sous serment dans le cadre d’une affaire de diffamation intentée par Samantha Markle, la demi-sœur de la duchesse, a jugé un juge.

Le couple a déposé une requête pour bloquer leurs dépositions dans l’affaire, dans laquelle Samantha demande des dommages-intérêts pour ce qu’elle prétend être des “mensonges malveillants” dits à son sujet lors de l’interview télévisée d’Oprah Winfrey de Harry et Meghan en 2020 et de la biographie de 2020. Trouver la liberté.

La juge présidente du tribunal de district, Charlene Edwards Honeywell, a rejeté la requête mardi, jugeant que Meghan « ne montre pas que des circonstances inhabituelles justifier le séjour demandéou qu’un préjudice ou une charge excessive en résultera si la Cour n’impose pas de sursis », a rapporté l’agence de presse britannique PA Media, citée par CNN.

“L’accusé Markle ne satisfait pas à la norme élevée requise pour suspendre la découverte en attendant la résolution d’une requête déterminative.”

Une déposition est un témoignage formel d’un témoin ou d’une personne impliquée dans une affaire, donné en dehors du tribunal mais sous serment.

Samantha, 58 ans, poursuit Meghan pour 75 000 $ US, invoquant la diffamation dans l’interview lorsque sa jeune demi-sœur a déclaré qu’elle avait grandi en tant qu ‘«enfant unique».

DOSSIER – Samantha Markle, la demi-sœur de Meghan Markle, est interviewée dans l’émission britannique “The Wright Stuff”.

Les trucs de Wright/YouTube



Les «mensonges faux et malveillants», selon le dossier, ont soumis Samantha «à l’humiliation, la honte et la haine à l’échelle mondiale » et répandre des « mensonges dans le monde entier » sur leur père, Thomas Markle.

Samantha accuse en outre Meghan d’avoir déformé leur relation fraternelle, alléguant que Meghan donnait l’impression qu’ils étaient des “étrangers virtuels” en grandissant et que Samantha n’avait “aucune relation avec sa sœur Meghan”.

La réclamation soutient que Meghan avait «contacts fréquents et réguliers avec sa sœur Samantha tout au long de son enfance », rapporte la BBC, et que Meghan a construit un « récit de faux haillons sur la royauté » qui a nui à la fois à Thomas et à Samantha.





Elle nie également l’affirmation de Meghan selon laquelle Samantha a changé son nom de famille en Markle après l’annonce en 2018 que Meghan et le prince Harry sortaient ensemble.

Peter Ticktin, un avocat de Samantha, a déclaré mardi à The Independent dans un communiqué que « quant à savoir si nous aurons besoin de la déposition de Harry, cette décision n’a pas encore été prise ».

“Évidemment, si la duchesse voulait l’appeler, nous aurions besoin de prendre sa déposition”, a-t-il déclaré. “Sinon, nous voudrons probablement encore nous renseigner sur certains problèmes.”

Le point de vente rapporte qu’un médiateur a également été nommé dans l’affaire dans l’espoir de résoudre le procès sans procès.

Les dépositions prévues font suite à la série Netflix des Sussex, Harry et Meghanet la publication des mémoires révélatrices de Harry De rechange le mois dernier.

Dans la série documentaire, l’ancien Combinaisons L’acteur a affirmé qu’elle n’avait pas vu Samantha “depuis plus d’une décennie” et qu’elle avait peu ou pas de relation avec elle.

« Je ne connais pas votre deuxième prénom. Je ne connais pas votre anniversaire », a déclaré Meghan aux caméras. “Vous dites à ces gens que vous m’avez élevé, et vous m’avez inventé ‘Princesse Pushy?’ Je n’avais pas eu de brouille avec elle. Nous n’avions pas de proximité pour pouvoir avoir cela. Et je voulais une sœur !