Le prince Harry et Meghan se sont alignés pour faire leurs débuts à Hollywood et présenter le prix Emmy le mois prochain

Les patrons des EMMY Awards souhaitent que le prince Harry et son épouse Meghan fassent leurs débuts à Hollywood lors de la cérémonie du mois prochain.

Les dirigeants de la télévision souhaitent vivement que le couple assiste à l’événement de la liste A au centre-ville de LA.

Ils pourraient même essayer de persuader le duc et la duchesse de Sussex de remettre un prix, selon des initiés.

Il est accompagné de la reine de l’émission de discussion Oprah Winfrey, la préférée des bookmakers, pour remporter le prix de la série exceptionnelle de films non fictionnels hébergés ou un Emmy spécial pour son interview explosive avec les étrangers royaux.

Une source de LA TV a déclaré au Sun: «Les Sussex sont très demandés – ce serait leur première apparition sur le tapis rouge depuis Megxit et leur déménagement californien à temps plein.

« Oprah prévoit d’assister à la soirée, ce qui pourrait les aider à y arriver.

‘EN GRANDE DEMANDE’

«Certainement, il y aurait une invitation VIP pour eux de Netflix lors de sa soirée de célébration.

« Netflix sait que des photos d’eux avec de grands noms d’Hollywood seraient d’énormes relations publiques. »

On ne sait pas encore si Harry et Meg, qui ont donné naissance au deuxième enfant du couple, la fille Lilibet, en juin, seront présents.

La cérémonie principale aura lieu le 19 septembre et sera animée par l’acteur et comédien américain Cedric the Entertainer.

Tous les invités doivent présenter une preuve de vaccination à l’entrée.

Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special fait partie des cinq nominés dans sa catégorie.

Harry, 36 ans, et Meghan, qui avait 40 ans mercredi, n’ont pas été nominés pour l’interview dans laquelle ils ont fait des allégations de racisme dans la famille royale.

Le père directeur de l’éclairage de Meghan, Thomas Markle, 77 ans, a remporté trois Emmy Awards au cours de sa carrière à Hollywood.

