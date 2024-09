Le prince Harry et Meghan pourraient passer Noël au Royaume-Uni

Même si les relations entre le prince Harry et son frère, le prince William, et son père le roi Charles sont glaciales, des sources proches de la famille royale ont noté que la relation d’Harry avec sa famille élargie, à savoir les personnes du côté de la princesse Diana, n’est pas aussi fracturée ou fragile. Les choses vont si bien, en fait, qu’après qu’Harry ait assisté aux funérailles de son oncle, lui et sa femme Meghan Markle ont déjà été priés de rentrer au Royaume-Uni

Selon la publication britannique ExprimerHarry, Markle et leurs enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, auraient reçu une invitation du frère de la princesse Diana, Charles Spencer, pour passer les vacances de Noël de l’autre côté de l’Atlantique.

« Charles a invité Harry, Meghan et les enfants à Althorp ce Noël », a confié une source. « Il est bien trop tôt pour dire s’ils accepteront, mais l’offre est là s’ils la veulent. »

Samir Hussein/WireImage



Bien sûr, Althorp est le domaine de la famille de la princesse Diana et l’endroit où Harry a séjourné lors de son voyage surprise pour les funérailles. Exprimer Les Sussex n’ont reçu aucune invitation aux célébrations hivernales de la famille royale, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions à ce sujet. Même si Harry et Markle étaient invités, des sources proches du dossier ont expliqué qu’ils n’accepteraient probablement pas, compte tenu des rumeurs qui circulent sur la querelle familiale en cours.

« Il n’y a pas encore eu d’invitation adressée à Sandringham, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas d’autre prochainement », a ajouté la source. « Il serait très peu probable qu’une invitation soit adressée à Sandringham [to Sandringham] et je ne pense pas qu’ils[les Sussex]les accepteraient de toute façon.

Chris Jackson/Getty Images pour la Fondation Invictus Games



Après l’apparition inattendue d’Harry, des sources proches de la famille royale ont vu la famille Spencer comme un moyen pour Harry de revenir dans le giron royal et peut-être de se réconcilier avec son frère et son père.

« Dans les coulisses, les Spencer ont travaillé dur pour que les frères se réconcilient », a déclaré une source La bête quotidienne« Ils comprennent la douleur de William face à la trahison d’Harry, mais ils comprennent également la position d’Harry en raison de la façon dont Diana a été traitée par les Windsor. »