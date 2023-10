Le prince Harry et Meghan parleront de la santé mentale des jeunes lors d’un événement à New York

NEW YORK (AP) – Le prince Harry et son épouse Meghan Markle organisent une conférence mardi à New York…

NEW YORK — Le prince Harry et son épouse Meghan Markle organisent mardi une conférence à New York sur la façon dont Internet et les médias sociaux affectent la santé mentale des jeunes.

Les deux discuteront du sujet lors d’un panel aux côtés du chirurgien général Vivek Murthy et animé par l’animateur de NBC Carson Daly, qui a parlé de ses luttes contre l’anxiété dans le passé.

L’événement, organisé à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, est coordonné par la Fondation Archewell de Harry et Meghan et fait partie d’un deuxième festival annuel de sensibilisation à la santé mentale organisé par une organisation à but non lucratif appelée Project Healthy Minds.

Mardi au Royaume-Uni, le frère de Harry, le prince William et son épouse Kate ont également participé à un forum distinct pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale des jeunes.

Lors de leur dernière apparition publique à New York, Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, déclencher des alarmes lorsqu’ils ont affirmé avoir été dangereusement poursuivis par des paparazzi lors d’une « poursuite en voiture quasi catastrophique » à Manhattan. Cela a conduit le maire de New York, Eric Adams, à condamner les paparazzi qui les poursuivaient comme étant « imprudents et irresponsables ».

