Le prince Harry et Meghan ne reviendront pas dans la famille royale

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Harry et Meghan ne reviendront pas dans la famille royale

C’est une confirmation qui en a choqué peu mais qui a laissé la reine «attristée». Le duc et la duchesse de Sussex ont informé Sa Majesté qu’ils ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale. Le palais de Buckingham a annoncé la décision après que la reine eut écrit au couple, confirmant qu’en se retirant de ses fonctions officielles, il n’était pas possible de continuer avec « les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public ». Les patronages royaux du couple, énumérés ici, seront rendus au monarque et une folie du dernier mot des Sussex a laissé un goût amer. Camilla Tominey analyse pourquoi il ne leur serait jamais possible d’avoir le meilleur des deux mondes. Pendant ce temps, le duc d’Édimbourg restera à l’hôpital ce week-end.

Le taux de Covid-19 R tombe au niveau le plus bas depuis mai de l’année dernière

Ce fut une autre journée de données positives sur la pandémie. Le nombre de personnes atteintes de Covid-19 dans les foyers à travers le Royaume-Uni est en baisse, selon de nouveaux chiffres, car le taux R suggérait également une baisse de l’infection. Environ une personne sur 115 dans les ménages privés en Angleterre a eu Covid-19 entre le 6 et le 12 février, tandis que le nombre de reproduction, ou valeur R, au Royaume-Uni est compris entre 0,6 et 0,9. L’extrémité inférieure de l’estimation est la plus basse depuis que le gouvernement a commencé à publier les chiffres en mai de l’année dernière. Cela intervient alors que le message de maintien au pays du Pays de Galles a été prolongé de trois semaines, bien que le premier ministre Mark Drakeford ait commencé à assouplir certaines mesures de verrouillage. En outre, une étude a suggéré que le vaccin Pfizer n’avait plus besoin d’être conservé à des températures extrêmement froides.

Pendant ce temps, Boris Johnson a exhorté les dirigeants du G7 à « reconstruire en mieux » alors qu’il taquinait Joe Biden pour avoir « entaillé » son slogan. Le Premier ministre, qui a accueilli la réunion virtuelle des sept plus grandes économies du monde depuis Downing Street, a fait rire le nouveau président américain en déclarant: « Je pense qu’il nous a peut-être arraché, mais je l’ai certainement piqué ailleurs – probablement certains Programme de secours en cas de catastrophe des Nations Unies. «

De nouvelles images de Mars arrivent alors que le rover commence à travailler

La Nasa est de retour en beauté après son atterrissage parfait de Perseverance, un rover de la taille d’un SUV, sur Mars. La première agence spatiale mondiale avait été un peu dans le marasme ces dernières années après avoir fait du stop sur des fusées russes jusqu’à la Station spatiale internationale et utilisé le SpaceX d’Elon Musk pour transporter des marchandises. Cependant, l’année dernière, le Congrès a soutenu sa proposition de mission Artémis de placer la première femme, et le prochain homme, sur la Lune, idéalement d’ici 2024, et la mission Persévérance ne se limitait pas à la science. Nick Allen révèle pourquoi l’atterrissage sur Mars signifie que les humains pourraient suivre dans les années 2030. D’autres photos sont attendues du rover sous peu. Nous les téléchargerons dès que nous les aurons reçus dans cette galerie.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Décision Uber | Le tribunal de grande instance du Royaume-Uni a statué que les chauffeurs Uber sont des travailleurs et ont droit à une indemnité de vacances, à une indemnité de maladie et au salaire minimum dans un mouvement censé « réorganiser fondamentalement l’économie des petits boulots ». La décision unanime de la Cour suprême met fin à une bataille de six ans entre les conducteurs d’Uber. Robin Pagnamenta explique pourquoi les députés devraient décider de l’avenir de l’économie des petits boulots – pas les juges.

Partout dans le monde: la vidéo du « crime de guerre » de l’armée éthiopienne

Le sol du village de Tigrayan est imbibé de sang et des dizaines de cadavres jonchent l’herbe. Bavardant alors qu’ils errent dans les conséquences de ce qui semble être une exécution massive de civils dans la région du Tigray, les soldats rient et plaisantent. Ce sont des scènes d’une vidéo obtenue exclusivement par le Télégraphe montrant la première preuve de ce qui semble être un crime de guerre commis par l’armée éthiopienne.

Entretien du vendredi

« Si je suis publiquement en désaccord avec Trump, il laisse des choses terribles se produire »